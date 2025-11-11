～シリーズ最終章～『進撃の巨人』東京駅丸の内駅舎THE FINAL ATTACK 11月17日（月）より東京駅「動輪の広場」とオンライン予約販売にて新商品23アイテム　販売開始

株式会社千趣会

株式会社千趣会（本社：大阪市 代表取締役社長：鈴木聡 以下千趣会）の通販事業ベルメゾンは、「東京駅丸の内駅舎」と世界的に人気を誇る作品『進撃の巨人』のオリジナルアートを使用したアイテムを2025年11月17日(月)より販売します。東京駅「動輪の広場」にて11月17日(月)～11月25日（火）に期間限定ショップをオープンすると共に、11月17日(月)よりJREモール、ベルメゾンネット等の各オンラインショップでの予約販売を開始します。

『進撃の巨人』ベルメゾンオリジナルグッズは2024年12月に東京駅開業110周年記念として第1弾・第2弾、2025年3月に第3弾の商品を販売し、今回は第4弾となるシリーズの最終章を飾るアイテムを開発しました。貴重な原作画を用いて『進撃の巨人』オリジナルアートを制作し、Tシャツ・トートバッグ・アクリルスタンド・トレーディングカードなどの計23アイテムに使用しました。この企画のために東京駅構内での撮影を行い制作した、人気キャラクターが東京駅に降り立ったようなリアルな世界観の「東京探訪」と銘打ったデザインのシリーズや、東京駅開業日の12月20日と『進撃の巨人』のキャラクター「リヴァイ」の誕生日である12月25日を記念した「ダブルバースデー企画」商品（東京駅丸の内駅舎＆「リヴァイ」バースデー、数量限定アイテム含む）、『進撃の巨人』の巻末スピンオフ作品から生まれた『進撃のスクールカースト』の原画を用いたアイテムなど、オリジナリティのある特別な商品を販売します。

第1弾の「動輪の広場」で開かれた催事では、同会場開催イベントにおける過去最高の日次売上を記録しました。大きな反響をいただいたため今回は直接限定ショップに来場できない方でも購入できるよう、全ての商品をオンラインショップでも同時に予約受付を開始します※。

※商品により数量に限りがあります。また期間内にお届け可能な生産体制の数量を越える注文があった場合、それ以降の予約受付を終了する可能性があります。

――――――――――――――【期間限定ショップ開催概要】――――――――――――――――

店舗名称：『進撃の巨人』東京駅丸の内駅舎THE FINAL ATTACK-110年の時を越えて- 期間限定ショップ

場所：東京駅丸の内地下南口改札外「動輪の広場」

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1

営業時間：10:00～20:00 ※最終日は17:00閉店

期間：2025年11月17日（月）～2025年11月25日（火）

購入特典：お買い上げ金額税込5,000円ごとに、『進撃のスクールカースト』原作イラストを使用したオリジナル定期券風ステッカー（非売品）を1枚プレゼントします。

※先着800枚 ※レシート合算不可

※全8種類。柄は選択できません。

その他：混雑時はショップ内への入場を制限させていただく場合がございます

――――――――――――――――【オンラインショップ販売概要】―――――――――――――

販売形態：オンラインショップでの予約販売

予約受付：2025年11月17日(月)～12月8日(月)

※各モールでの販売開始時間は11時を予定しています

商品お届け：2026年2月上旬以降 ※受注数や生産状況により前後する場合があります

販売サイト：

【JREモール特設サイト】 https://bit.ly/JREMALL-Shingeki-PR

【ベルメゾンネット】https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_lp_shingeki/

【楽天店】 https://item.rakuten.co.jp/bellemaison-interior/c/0000020198/

購入特典：対象商品を税込10,000円以上お買い上げで、『進撃のスクールカースト』原作イラストを使用したオリジナル定期券風ステッカー３柄セットをもれなくプレゼント

※ベルメゾンネット、または各ECモールベルメゾン店（JREモール、楽天）で購入の方が対象となります

※柄は11月17日（月）11時にオンライン予約販売サイトにて公表予定です。

――――――――――――――――――――【企画概要】―――――――――――――――――――

企画名：『進撃の巨人』東京駅丸の内駅舎THE FINAL ATTACK-110年の時を越えて-

●「キービジュアル」シリーズ：

別冊少年マガジン2020年10月号表紙を飾った『進撃の巨人』原画に、東京駅の象徴である赤レンガ造りの丸の内駅舎を組み合わせて、「自由」「解放」「継承」をイメージした本企画のキービジュアルを制作しました。このビジュアルを使用したアクリルパネル、ブランケット、Tシャツを展開します。

（左）本企画オリジナルの「キービジュアル」、（右）「キービジュアル」の元となった原画が表紙を飾る、別冊少年マガジン2020年10月号

●「東京探訪」シリーズ：

新幹線のホームなど、東京駅構内各所をアートの背景として採用しました。「エレン」や「リヴァイ」などのキャラクターがまるで東京駅に降り立ったかのような、作品の世界観と現実が交錯するビジュアル表現が特徴です。トートバッグやTシャツ、アクリルブロック、ミニクリアファイルにプリントし、展開します。

「東京探訪」オリジナルアートの例（一部）

●「東京駅丸の内駅舎！！進撃のスクールカースト」シリーズ：

『進撃の巨人』原作コミックスの巻末に収録されている“嘘予告”でファンからの支持の厚い『進撃のスクールカースト』の原画を用い、ステーショナリー3点セット（クリアファイル、リングノート、ポストカード）を専用ボックスに入れて販売します。

●「電車・駅あるある」缶バッジシリーズ第三弾：

電車利用シーンの「あるある」を原作シーンのセリフ替えで表現したバッジです。前回の商品展開時に最も人気を博した商品シリーズです。全8種、封を開けるまで中の柄が分からないトレーディングタイプです。

※期間限定ショップでは単品商品とコンプリートセット、オンラインではコンプリートセットのみ販売

加えて、今回は第1弾から第1弾までの缶バッジから厳選した柄を「豆皿5枚セット」として展開します。

左）「電車・駅あるある缶バッジ３」 右）「電車・駅あるある豆皿５枚セット」

●「電車マナー」シリーズ：

電車利用シーンでのマナーを『進撃の巨人』に登場するキャラクターが一言で表現するシリーズです。ボールチェーンに付ければキーホルダーにもなる「アクリルスタンド」（全5種）や、スマホケースに入れて持ち歩くこともできる「クリアカード」（キャラクター全8種、巨人全8種）を、封を開けるまで中の柄が分からないトレーディングタイプで販売します。

※期間限定ショップでは単品商品とコンプリートセット、オンラインではコンプリートセットのみ販売

●ダブルバースデー企画（東京駅丸の内駅舎＆「リヴァイ」バースデー）：

東京駅開業日の12月20日と『進撃の巨人』のキャラクターである「リヴァイ」の誕生日である12月25日を記念したダブルバースデー企画商品です。紅茶好きの「リヴァイ」にちなんだ「カード付き紅茶セット」は、雪景色の東京駅丸の内駅舎を背景にした特別感のあるボックス入りで、4種のトレーディングカードのいずれか1枚を付属しています。

また、「記念メダルセット」は、ゴールド仕様の東京駅丸の内駅舎を背景に「リヴァイ」が描かれた特別感のあるデザインのメダルが「ハッピーバースデー」と書かれた台紙に収まるコレクション性の高い数量限定（300個）、シリアルナンバー入りの商品です。他にも、カードを開くと「リヴァイ」や東京駅丸の内駅舎が立体的に立ち上がる「グリーティングカード」も販売します。

中央）「カード付き紅茶セット（東京駅舎＆リヴァイバースデー）」 右）「グリーティングカード（東京駅舎＆リヴァイバースデー）」

「記念メダルセット（東京駅丸の内駅舎＆リヴァイバースデー）」

他にも別冊少年マガジンの表紙の貴重な原画を使用した東京駅丸の内駅舎を背景にした「スマホ自撮り」シリーズ、夜の東京駅丸の内駅舎を背景に「ミカサ」たちがクールにポージングを決める「調査兵団戦闘服」シリーズ、原作コミックスに掲載されていた機密情報ページのデザインを商品化した「現在公開可能な情報」シリーズなど、豊富なラインアップを展開します。

【商品概要】

※価格は全て税込 ※数に限りがあります。売り切れの場合はご了承ください。

●「キービジュアル」編

左）商品名／アクリルパネル（キービジュアル）価格／3,990円

中央）商品名／ユニセックスTシャツ（キービジュアル）価格／3,990円

右）商品名／ブランケット（キービジュアル）価格／4,990円

●「東京探訪」編

商品左から

品名／アクリルブロック （東京探訪） 柄／4種 価格／5,490円

品名／ミニクリアファイ ル４枚セット（東京探訪） 価格／1,290 円

品名／ユニセックス T シャツ（東京探訪） 柄／2種 価格／3,990 円

品名／トートバッグ（東 京探訪） 柄／2種 価格／2,990 円

●「電車・駅あるある」編

左）商品名／電車・駅あるある缶バッジ３ 柄／全8種 価格／各600円（コンプリートセット：4,800円）

※単品販売は期間限定ショップのみの販売です（2025年11月時点、今後変更の可能性があります）。ブラインド仕様のため、絵柄はお選びいただけません。

右）商品名／電車・駅あるある豆皿５枚セット 価格／6,290円

●「電車マナー」編

左)商品名／電車マナークリアカード（キャラクター） 柄／全8種 価格／各490円（コンプリートセット：3,920円）

中央）品名／電車マナークリアカード（巨人）柄／全8種 価格／各490円（コンプリートセット：3,920円）

右）商品名／電車マナーアクリルスタンド 柄／全5種 価格／各1,980円（コンプリートセット：9,900円）

※(上記3商品共通）単品販売は期間限定ショップのみの販売です（2025年11月時点、今後変更の可能性があります）。ブラインド仕様のため、絵柄はお選びいただけません。

●「スマホ自撮り」＆「東京駅丸の内駅舎！！進撃のスクールカースト」編

左）商品名／ステーショナリー3点セット（スマホ自撮り） 価格／2,490円

右）商品名／ステーショナリー3点セット（スクールカースト）価格／2,490円

●「調査兵団戦闘服」編

左）商品名／ジオラマアクリルスタンド（調査兵団戦闘服） 価格／18,900円

右）商品名／ユニセックスパーカ（調査兵団戦闘服） 価格／8,990円

左）商品名／サーモボトル（調査兵団戦闘服）価格／3,190円

右）商品名／トートバッグ（調査兵団戦闘服）価格／2,990円

●「現在公開可能な情報」編

左）商品名／ユニセックスTシャツ（現在公開可能な情報）柄／2種 価格／4,490円

右）商品名／アクリルスタンド（現在公開可能な情報）柄／2種 価格／2,990円

●「東京駅丸の内駅舎＆リヴァイバースデー」編

左）商品名／カード付き紅茶セット（東京駅丸の内駅舎＆リヴァイバースデー）価格／2,490円

中央）商品名／記念メダルセット（東京駅丸の内駅舎＆リヴァイバースデー）価格／6,990円

右）商品名／グリーティングカード（東京駅丸の内駅舎＆リヴァイバースデー）価格／4,180円

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

●「キャラメゾン（仮）」について

「キャラメゾン（仮）」は、ベルメゾンの漫画・アニメ作品に関する商品情報を発信する公式アカウントです。今後続々情報発信予定です。

X（旧Twitter）：https://x.com/bellemaison_lab

●『進撃の巨人』について

2009年より「別冊少年マガジン」（講談社刊）で連載開始された、人類を捕食する「巨人」とそれに抗う人間たちの戦いを描いた諫山創原作の人気漫画。コミックスの全世界累計発行部数は1.4億部を突破し、2013年よりTVアニメ化、2023年には最終シリーズとなる『進撃の巨人 The Final Season 完結編(後編)』が放送され、大きな話題を呼びました。

●ベルメゾンについて

千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」（https://www.bellemaison.jp/）では、ファッション・コスメ・雑貨・インテリア・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。

【公式】X（旧Twitter）：https://x.com/bellemaison_jp

【公式】LINE： https://lin.ee/CApSbIr

【公式】Instagram： https://www.instagram.com/bellemaison.jp/

【お客様向け問合せ先】

ベルメゾンコールセンター 06-7739-2657（受付時間：10時～17時 日祝除く）

※通話料はお客様負担となります。

2025年に千趣会は創立70周年を迎えました。創業以来、女性に喜ばれる商品・サービスを開発し提供し続けてきた想いを胸に、これからもお客様の毎日に笑顔を届け、世の中をしあわせにする企業を目指してまいります。

※商品画像掲載の際は、必ず下記版権表示を入れていただきますようお願いいたします。

(C)諫山創／講談社