こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
食欲の秋にもおすすめ！通常の1.4倍の鶏もも肉を使用した「【増量】鶏もも肉の炭火焼き」が11月11日（火）に新登場
～飽きずに・美味しく・楽しく健康的な食事を習慣化。新商品も続々と登場～
当社は「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍でお客様にお届けするサービスを提供しています。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能です。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでいただくため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場しています。
今回新登場する「【増量】鶏もも肉の炭火焼き」は、人気の鶏もも肉の炭火焼きを、通常よりも1.4倍に増量してご用意しました。ふわりと広がる炭火の香ばしさと、ジューシーな旨みを心ゆくまでお楽しみいただけます。炭火焼きならではの深い味わいを堪能したい方におすすめの一品です。
副菜は、優しい甘さのインゲンと枝豆のポテトサラダ、さっぱりと仕上げた菜の花のみぞれ和え、ふんわり柔らかなだし巻き卵です。
＊レンジ加熱時に容器のふたを必ず3～4cmほどしっかり剥がして加熱してください。
◼️新商品概要
商品名：【増量】鶏もも肉の炭火焼き（通常料金＋130円）
発売日：11月11日
メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/1001
栄養価：
・カロリー 354kcal
・たんぱく質 21.4g
・糖質 12.4g
・脂質 23.1g
・塩分 2.5g
※1個当たりの栄養成分です。
※栄養成分値は当社都合で変更になる場合がございます。
◼️好評発売中！食欲の秋にもおすすめの増量メニュー
その他にも、糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養基準はそのままに、定番メニューがボリュームアップした「増量ver」も好評発売中です。食欲の秋にぴったりな、満足感溢れるワンプレートをぜひお楽しみください。
・【増量】オニオングリルハンバーグ
人気のオニオングリルハンバーグがボリュームアップ。 ふっくらジューシーに焼き上げたハンバーグに、玉ねぎの甘みと旨みを凝縮した特製ソースを絡めました。 通常の約1.5倍サイズで容器いっぱいに広がるハンバーグは、ひと口ごとに肉の旨みがじゅわっと広がり、最後までしっかりとした食べ応えを楽しめます。
https://nosh.jp/menu/detail/994
・【増量】チリハンバーグステーキ
肉汁をギュッと閉じ込めたハンバーグに、ピリッと辛みの効いた特製チリソースを絡めました。 通常の約1.5倍サイズで容器いっぱいに広がるハンバーグながら、栄養バランスはナッシュ基準内で安心です。
https://nosh.jp/menu/detail/993
・【増量】たっぷり挽肉の麻婆茄子
お肉の旨みをしっかり感じていただけるよう、あえて粗めに挽いた豚ひき肉を従来の2倍、さらに茄子も増量し、しっかりとした満足感を実現しました。 味わいはそのままに、糖質や塩分のバランスにも配慮し、食べ応えと美味しさを両立した一品です。コク深い麻婆ソースを、たっぷりの挽肉と茄子によく絡めてお召し上がりください。
https://nosh.jp/menu/detail/982
・【増量】スタミナ焼肉
人気のスタミナ焼肉を、ナッシュ基準の糖質・塩分設計のままボリュームアップ。キャベツ・えのき・かぼちゃを添えて、彩りと満足感のある一皿に仕上げました。牛肉は特製だれで味付けし、野菜と一緒に食べることで最後まで飽きずに楽しめます。
https://nosh.jp/menu/detail/981
◼️SDGsの取り組み
・地球環境に配慮した「パルプモールド」素材を使用
当社のお弁当容器は冷凍宅配食サービスには珍しい「パルプモールド」素材を採用しています。パルプモールドは環境問題に対して様々な分野で期待されている素材です。主な原材料はサトウキビ搾汁後の粉で、燃やしても有害な物質は発生せず、もし放置されても土壌で分解され自然に還るので、自然環境に負荷がかかりません。仮に体内に入ったとしても健康被害が少ないのが特徴です。
・燃えるゴミと一緒に廃棄でき時短が可能に
パルプモールド容器は、そのまま電子レンジで温めてお召し上がりいただけます。また、ご家庭の燃えるゴミとして廃棄でき、食べた後はゴミ分別の手間を削減することが可能です。そのため調理や後片付けの手間を省くことができます。
◼️ナッシュ株式会社について
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう約100種類の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年9月には累計販売食数1.4億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。
社名：ナッシュ株式会社
所在地：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F
代表者：代表取締役 田中 智也
設立：2016年6月
事業内容：nosh（ナッシュ）の製造・販売
会社URL：https://nosh.jp/
