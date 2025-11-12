電子部品のグローバル・テクノロジー・ディストリビューターおよびソリューションプロバイダーであるアヴネット株式会 社（日本法人本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 茂木康元）は、2025 年 11 月 19 日～21 日にパシフィコ横浜で開催される日本最大級の組込み・エッジテクノロジー総合展示会「EdgeTech+2025」に出 展いたします（ブース番号：展示ホール A CA-18）。期間中はアヴネットブースにて革新的な製品の展示に 加え、スポンサーとしてAMD のエンジニアによる最新製品に関するセミナーも開催します。

来場登録はこちら：https://forest.f2ff.jp/login?project_id=20251101



（画像は、展示ブースイメージ）



エッジコンピューティングソリューションの需要が急速に高まる中、アヴネットはエッジコンピューティングと AI の未来を 切り拓く、先進的な技術やソリューションを幅広く取り扱っています。

アヴネット株式会社 代表取締役社長 茂木康元 コメント

「AI とエッジコンピューティングの急速な融合は、産業、製造、そして IoT 分野全体で非常に大きな可能性を生 み出しています。当社は、卓越した技術力と専門知識、そしてリーディングテクノロジー企業との強固な連携を背 景に、この業界で重要な役割を果たしています。お客様に寄り添う信頼できるパートナーとして、複雑な設計や サプライチェーン上の課題をシンプルにし、最先端のエッジ AI ソリューションで市場投入までの道のりを加速しま す」

■ アヴネットブース（展示ホール A CA-18）の見どころ

アヴネットは、産業・製造・IoT 分野の課題解決に向けた最先端のエッジ技術を、7 つの展示エリアでご紹介し ます。AI を活用したセンサやヒューマノイドロボットなど、ものづくりの現場に活かせる、さまざまな企業の製品を展 示します。ぜひ会場で、実機デモを通じて製品の性能と導入メリットをご体感ください。

詳細はこちらから







共同出展社一覧： AMD、 Dragino Technology Co.、 Limited.、ファーネルジャパン合同会社、Kerlink、 京セラ株式会社、マイクロチップ・テクノロジー・ジャパン株式会社、NXP セミコンダクターズ、 ルネサス エレクトロニクス株式会社、 ローム株式会社、ST マイクロエレクトロニクス、

TE Connectivity Japan 合同会社、 株式会社 東洋レーベル、Tria Technologies、YAGEO Corporation

■ AMDの最新製品に関するセミナー：「AMD 高性能エンジン搭載最新 Embedded x86・ Adaptive 製品のご紹介」





日時：E1-06 11 月 19 日(水) 15:15-15:55

場所：展示会場内 Room E

登壇者：AMD Senior Staff FAE 若月 慎治 氏

詳細・事前登録はこちらから▼

EdgeTech+2025 スポンサーセッション | アヴネット



アヴネットについて

アヴネットは、グローバルな技術ソリューションプロバイダーとして、幅広いエコシステムを 活用し、製品のライフサイクル全体にわたる設計、製品調達、マーケティング、サプライ チェーン管理の知識と経験を提供しています。世界中の地域および専門事業を通じて、 あらゆる段階でお客様とサプライヤを支援し、企業の変化への適応や製品開発の設計・供給 プロセスの加速をサポートします。テクノロジーバリューチェーンの中心に位置する独自の視点を 活かし、複雑な設計やサプライチェーンの課題を解決する信頼できるパートナーとして、 お客様の迅速な収益化を実現します。詳細は、https://www.avnet.com/japan をご覧ください。

