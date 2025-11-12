若月慎治氏

電子部品のグローバル・テクノロジー・ディストリビューターおよびソリューションプロバイダーであるアヴネット株式会 社（日本法人本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 茂木康元）は、2025 年 11 月 19 日～21 日にパシフィコ横浜で開催される日本最大級の組込み・エッジテクノロジー総合展示会「EdgeTech+2025」に出 展いたします（ブース番号：展示ホール A CA-18）。期間中はアヴネットブースにて革新的な製品の展示に 加え、スポンサーとしてAMD のエンジニアによる最新製品に関するセミナーも開催します。 

 

来場登録はこちら：https://forest.f2ff.jp/login?project_id=20251101 

 


エッジコンピューティングソリューションの需要が急速に高まる中、アヴネットはエッジコンピューティングと AI の未来を 切り拓く、先進的な技術やソリューションを幅広く取り扱っています。 

 

アヴネット株式会社 代表取締役社長 茂木康元 コメント 

「AI とエッジコンピューティングの急速な融合は、産業、製造、そして IoT 分野全体で非常に大きな可能性を生 み出しています。当社は、卓越した技術力と専門知識、そしてリーディングテクノロジー企業との強固な連携を背 景に、この業界で重要な役割を果たしています。お客様に寄り添う信頼できるパートナーとして、複雑な設計や サプライチェーン上の課題をシンプルにし、最先端のエッジ AI ソリューションで市場投入までの道のりを加速しま す」 

 

アヴネットブース（展示ホール A CA-18）の見どころ 

アヴネットは、産業・製造・IoT 分野の課題解決に向けた最先端のエッジ技術を、7 つの展示エリアでご紹介し ます。AI を活用したセンサやヒューマノイドロボットなど、ものづくりの現場に活かせる、さまざまな企業の製品を展 示します。ぜひ会場で、実機デモを通じて製品の性能と導入メリットをご体感ください。

詳細はこちらから

 



共同出展社一覧： AMD、 Dragino Technology Co.、 Limited.、ファーネルジャパン合同会社、Kerlink、 京セラ株式会社、マイクロチップ・テクノロジー・ジャパン株式会社、NXP セミコンダクターズ、 ルネサス エレクトロニクス株式会社、 ローム株式会社、ST マイクロエレクトロニクス、 

TE Connectivity Japan 合同会社、 株式会社 東洋レーベル、Tria Technologies、YAGEO Corporation

 

AMDの最新製品に関するセミナー：「AMD 高性能エンジン搭載最新 Embedded x86・ Adaptive 製品のご紹介」 

 


日時：E1-06 11 月 19 日(水) 15:15-15:55  

場所：展示会場内 Room E 

登壇者：AMD Senior Staff FAE 若月 慎治 氏 

 

詳細・事前登録はこちらから▼ 

EdgeTech+2025 スポンサーセッション | アヴネット 


アヴネットについて 

アヴネットは、グローバルな技術ソリューションプロバイダーとして、幅広いエコシステムを 活用し、製品のライフサイクル全体にわたる設計、製品調達、マーケティング、サプライ チェーン管理の知識と経験を提供しています。世界中の地域および専門事業を通じて、 あらゆる段階でお客様とサプライヤを支援し、企業の変化への適応や製品開発の設計・供給 プロセスの加速をサポートします。テクノロジーバリューチェーンの中心に位置する独自の視点を 活かし、複雑な設計やサプライチェーンの課題を解決する信頼できるパートナーとして、 お客様の迅速な収益化を実現します。詳細は、https://www.avnet.com/japan をご覧ください。 

 

