寄り道マック♥冬は“ホリデーマックフルーリー”ホリデーシーズンらしさ満点！華やかで見た目も楽しいひんやりスイーツ！大好評いただいたあのマックフルーリーが3年ぶりに帰ってきた！
「マックフルーリー(R) 苺 オレオ(R) クッキー」11月19日（水）から期間限定販売
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、“寄り道マック♡”キャンペーンの第4弾として、「マックフルーリー 苺 オレオ(R) クッキー」を、11月19日（水）より期間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売いたします。
2025年4月より開始したキャンペーン“寄り道マック♡”※。第4弾では、見た目も華やかな”ホリデーマックフルーリー“が期間限定で登場します。
※”寄り道マック♡“はこちらを参照（https://www.mcdonalds.co.jp/company/news/2025/0327a/）
「マックフルーリー 苺 オレオ(R) クッキー」は2022年11月に期間限定販売の“ホリデーマックフルーリー”として登場し、大変ご好評いただいた「マックフルーリー ストロベリーココアクッキー」を復活し、名称を新たにお届けする期間限定商品です。濃厚なめらかなソフトクリームに、ザクザク食感のオレオ(R)クッキーと果肉感たっぷりのストロベリーソースを混ぜ込みました。ほろ苦いオレオ(R) クッキーとフルーティーで甘酸っぱいストロベリーソースの絶妙なハーモニーが楽しめる、ホリデーシーズンにピッタリな華やかなスイーツです。さらに、「マックフルーリー 超 オレオ(R) クッキー」も、この季節だけお楽しみいただけるデザインの数量限定パッケージでご提供します。「マックフルーリー 超 オレオ(R) クッキー」はレギュラーメニューとして大人気で、「マックフルーリー オレオ(R)クッキー」のオレオ(R)クッキーを増量した、口いっぱいに広がるザクザクの食感と濃厚な味わいをお楽しみいただける、食べ応えのある商品です。寒い冬のホリデーシーズンだからこそ、あたたかい店内やお家の中で味わいたい2つの“ホリデーマックフルーリー”をぜひマクドナルドに“寄り道”してお楽しみください。
さらに、11月18日（火）から放映予定の新TVCMでは、広瀬すずさんと宮粼あおいさんが姉妹役としてこの冬も再登場。今作でもPUFFYの名曲「これが私の生きる道」のご本人歌唱の替え歌に乗せ、ホリデーシーズンの買い物帰りに期間限定のホリデーマックフルーリーをマクドナルド店舗に“寄り道マック♡”して楽しむお二人の仲睦まじい様子を描いています。お二人が演じている姉妹の子供時代を想起させるやりとりにもぜひご注目ください。また、同日から広瀬すずさん、宮粼あおいさんが登場する新TVCM、寄り道マック「いい日で終わるぞ」篇も放映開始いたします。今までの“寄り道マック♡”のポップな雰囲気とは異なり、広瀬さんと宮粼さんの演技力が堪能できるワンカット映像を用いた新TVCMとなっています。Xキャンペーンなどもご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。
