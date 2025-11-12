Live Nationが手がける、日本のシティポップを代表するアーティストにスポットライトを当てた海外公演シリーズ＜CITY POP WAVES＞。その第3弾として、伝説的ギタリスト・高中正義のワールドツアー開催が決定しました！2024年3月にロサンゼルスのThe Wilternで行われた公演では、約5,000枚のチケットが即完売し大成功を収めた高中正義。今回のツアーは、2026年3月31日のロンドン公演を皮切りに、ニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコを巡り、4月12日のロサンゼルス公演でファイナルを迎えます。ニューヨークのBrooklyn Paramountをはじめ、各都市の歴史ある会場で行われる本ツアーは、総動員数約15,000人を予定。日本が誇るギターレジェンドによる記念すべき初のワールドツアーとなります。さらに今回のツアーでは、高中の代名詞とも言える「サーフボードギター」――本物のサーフボードをもとに制作された特注ギター――が世界のファンに初お披露目される予定です。チケットは各都市の現地時間11月14日（金）午前10時より一般発売がスタートします。近年、シティポップは懐かしさと普遍的な魅力を併せ持つサウンドとして、世界中の新しい世代のファンを惹きつけ、再評価の波が広がっています。Live Nationは＜CITY POP WAVES＞を通じて、日本音楽のレガシーを次世代のリスナーへとつなげていきます。＜CITY POP WAVES＞では大貫妙子による初の海外公演（2026年2月7日ロサンゼルス/ The Wiltern）や、杏里の初米国ツアー（2026年5月17日ニューヨーク / Brooklyn Paramount、5月20日ロサンゼルス / The Wiltern）も開催されることが決定しています。■公演概要■▼公演名City Pop Waves: Masayoshi Takanaka SUPER TAKANAKA WORLD LIVE 2026 presented by Live Nation▼アーティスト高中正義▼日時・会場2026年3月31日(火) London / O2 Shepherd's Bush Empire2026年4月4日(土) New York / Brooklyn Paramount2026年4月7日(火) Chicago / Byline Bank Aragon Ballroom2026年4月9日(木) San Francisco / The Masonic2026年4月12日(日) Los Angeles / Hollywood Palladium▼チケットリンク一般発売開始：各都市現地時間11月14日(金) 11:00London公演：https://www.livenation.com/artist/K8vZ917q59f/masayoshi-takanaka-eventsその他US全公演：https://www.ticketmaster.com/masayoshi-takanaka-tickets/artist/3251698■CITY POP WAVESその他公演■▼公演名City Pop Waves: Taeko Onuki Live In L.A. presented by Live Nation▼アーティスト大貫妙子▼日時・会場2026年2月7日(土) Los Angeles / The Wiltern▼チケットリンクhttps://www.ticketmaster.com/taeko-onuki-tickets/artist/3803204-----------------------------------------------------------------------------------------------------------▼公演名City Pop Waves: ANRI LIVE 2026 USA Timely!! presented by Live Nation▼アーティスト杏里▼日時・会場2026年5月17日(日) New York / Brooklyn Paramount2026年5月20日(水) Los Angeles / The Wiltern▼チケットリンクhttps://www.ticketmaster.com/anri-tickets/artist/723990