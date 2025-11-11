こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
琵琶湖マリオットホテル 冬から春へ、ホテルを巡る謎解きの冒険が再び始まる「Adventure Quiz Rally 2025 “Episode 3”」を開催
期間：2025年12月12日(金)～2026年4月12日(日)
琵琶湖マリオットホテル（滋賀県守山市今浜町、総支配人：荒木 義雄）では、2025年12月12日（金）～2026年4月12日（日）の期間、オリジナル謎解きイベント「Adventure(アドベンチャー) Quiz(クイズ) Rally(ラリー) 2025 “Episode(エピソード) 3”」を開催いたします。
昨年の夏に初開催し大好評であった当謎解きクイズラリーを、2025年は「リオット探偵の謎めく事件簿」として通年で実施しています。第三弾となる今回は、「宝石を盗んだ真犯人を探せ！」というストーリーをもとに、ホテル館内を巡るクイズラリーを展開いたします。フロントでお渡しするクイズシートと、お手元のスマートフォンに届くLINEアプリのヒントを手がかりに、暗号を解きながら謎解きの旅をお楽しみいただけます。挑戦をクリアされた方には、クリアカードと記念撮影をした写真が貼られたオリジナルラベルのドリンク、さらに館内でご利用いただける優待券をご用意。宿泊と謎解きイベントを組み合わせたプランもございますので、ご宿泊のお客様も日帰りでお越しのお客様も、滞在そのものが物語の一部となるような特別なひとときをお過ごしいただけます。
冬の静けさから春の芽吹きへ、季節の移ろいとともに特別な冒険体験をお楽しみください。
Adventure Quiz Rally 2025 “Episode 3”」について
クイズシートに書かれた問題をスマートフォンのLINEアプリを活用して回答しながら、ホテル館内の手がかりを収集し謎を解いていく、お子さまを中心にご家族で楽しめる謎解きクイズラリーです。冬から春にかけてのEpisode 3 は「宝石を盗んだ真犯人を探せ！」というストーリーで挑戦。見事謎を解き明かした挑戦者はクリア特典としてホテルオリジナルのクリアカードと記念撮影をした際に撮影した写真が貼られているオリジナルラベルのドリンクのほか、プラネタリウムと屋内プールがそれぞれ 500 円で利用できる優待券をプレゼント。また、大人1名が当ホテルのレストランにてコース料理をご注文した場合、小学生以下のお子さまにはキッズプレートを無料でご提供する特典もございます。
＜ストーリー＞
数日前、ホテルの金庫に保管していた宝石が盗まれるという事件が発生した。
防犯カメラの映像を調べたところ、映っていたのはなんと、リオット探偵であった。
「誰かが変装していたに違いない」と推理したあなたは捜査をはじめる。
真犯人を見つけ出して、リオットの無実を証明することはできるだろうか？
「Adventure Quiz Rally 2025 “Episode 3” 」概要
期間：2025年12月12日（金）～2026年4月12日（日）
時間：10：00～18：30（最終受付17：00 ）
受付：ホテルフロント 又は ベルデスク
料金：1,000円 / 1名
※上記は消費税込みの料金です。
※LINEアプリから「森トラストホテルズ」のLINEアカウントに登録していただく必要がございます。
※小学生以下のお客様は保護者同伴でご参加ください。
※クリアでもらえる景品＆優待券は参加本人分のみとなります。
宿泊プラン「Adventure Quiz Rally 2025 “Episode 3” 家族で楽しむクイズラリー付きStay」概要
期間：2025年12月12日（金）～2026年4月12日（日）泊
内容：・スーペリアルーム（30㎡）やデラックスルーム、温泉付 プレミアルーム（40㎡）から
選べるタイプの客室でのご宿泊
・謎解きクイズラリー（ご滞在中の10:00~18:30）
・レストランでブッフェスタイルでのご朝食
料金：17,801円～（2名1室ご利用時）
※上記料金はサービス料・消費税込みの料金です。別途入湯税を申し受けます。
※料金は客室タイプ、ご利用日により異なります。詳しくはお問い合わせください。
※キッズプレートは小学生以下のお客様に限ります。
クリア特典の優待券でお楽しみいただける館内のアクティビティ施設
プラネタリウム「デジタルスタードーム ほたる」
国内で数少ないホテル併設の本格プラネタリウム。お子さま向けや癒しのヒーリングなど迫力の映像とともに楽しむプログラムをご用意しております。
料金：大人 950円 お子さま(4歳~小学生) 650円
ご宿泊者様は100円引き
※上映プログラムはお日にちにより異なります。詳しくはホテルWebサイトをご確認下さい。
URL: https://www.biwako-marriott.com/hotaru/program.html
屋内プール
季節・天候を問わずご利用いただける屋内プールは、広さ25m、水深1.2mで競泳レーン、フリーレーンがあり、お子さまから大人の方までみなさまでお楽しみいただけます。
料金：一般 1,650円 ご宿泊 830円
＜ご予約・お問い合わせ先＞
琵琶湖マリオットホテル TEL：077-585-6100 URL： https://www.biwako-marriott.com
本件に関するお問合わせ先
077-585-6100
