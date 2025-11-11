ストラク株式会社（所在地：神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町2-7、代表：渡辺大河）は、「京都利休の生わらび餅」を2025年11月14日～16日にかけて全国複数会場で催事出店いたします。

「京都利休の生わらび餅」の特長

「京都利休の生わらび餅」は、厳選したわらび粉を使用し、熟練した職人の技で丁寧に練り上げられた逸品です。その最大の特徴は、驚くほど滑らかな舌触りと、口に入れた瞬間から感じる「とろける」ような食感にあります。この独特の食感は、わらび粉の特徴と製造過程に秘密があります。食感を決めるのは練り加減です。これは職人の経験と技が光る重要な工程です。練り不足だと固くなってしまい、逆に練りすぎると弾力を失ってしまいます。この絶妙なバランスを見極めるには、長年の経験と繊細な感覚が必要不可欠です。弊社では、熟練の職人たちが幾度もの試行錯誤と改良を重ね、理想的な練り加減を追求してきました。その結果、本物の「生わらび餅」が持つべき、なめらかでとろけるような食感を完璧に再現した「とろ～り生わらび餅」を完成させることができました。この独特の食感は、口に入れた瞬間から舌の上でゆっくりと溶けていく、まさに至福の味わいを生み出しています。

催事出店スケジュール

【11月14日（金）のみ出店】- ツイン21ビルアトリウム：11:00～17:00／大阪市中央区城見2-1-61

【11月15日（土）のみ出店】- エコールみよたマルシェ エコマル：10:00～14:00／長野県北佐久郡御代田町馬瀬口1901-1- 気まぐれマルシェIn夜市：16:00～20:00／大阪府八尾市山城町1-1-1- 「関西文化の日」記念イベント（大阪府立花の文化園）：河内長野市高向2312- そよら今治馬越：11:00～20:00／愛媛県今治市馬越町4丁目8-1- メガセンタートライアル盛岡西バイパス店：岩手県盛岡市向中野7丁目17-45

【11月16日（日）のみ出店】- bread & brew 青木村産業祭2025：9:00～14:00／長野県小県郡青木村村松61-1- 「ほっこりマルシェ」：枚方市総合文化芸術センター（枚方市新町2-1-60）- オンリーワンマルシェ：あちてらす倉敷（岡山県倉敷市阿智3丁目9-1）

【11月15日・16日両日出店】- そよら今治馬越：15日11:00～20:00、16日10:00～16:00／愛媛県今治市馬越町4丁目8-1- メガセンタートライアル盛岡西バイパス店：岩手県盛岡市向中野7丁目17-45

会社概要

会社名：ストラク株式会社URL：https://struc.co.jp/所在地：神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町2‐7菓匠 六雁：https://rokugan.jp/京都利休の生わらび餅：https://kyoto-rikyu.jp/国際和菓子協会：https://international-wagashi.jp/お問い合わせ：unei@struc.co.jp