～ここでしか見られない映画資料を数多く公開！～″最新作公開記念″『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』展が2025年11月1日(土)より、東京工芸大学 杉並アニメーションミュージアムにて開催
東京⼯芸⼤学 杉並アニメーションミュージアムにて、2025年11⽉1⽇(土)～2026年3⽉29日(日)まで『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』展が開催されている。
2025年11月1日（土）より、東京工芸大学 杉並アニメーションミュージアム（東京都杉並区）にて、最新作『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』の10月31日（金）からの公開を記念した企画展が開催されている。シリーズ４作目の舞台となる「空の王国」で、すみっコたちが大冒険するお話を紹介するコーナーや、すみっコたちと一緒に写真が撮れるスポットなどが用意されている。また、映画作品に欠かせない「美術設定画」を特別に展示。2019年、2021年、2023年に公開された『映画 すみっコぐらし』のストーリーも紹介している。
ここでしか見られない貴重な資料も公開されているほか、たくさんの展示をぜひお楽しみください。
（※展示内容は変更となる場合がありますのでご留意ください）
東京工芸大学 杉並アニメーションミュージアムでは、年に3回の企画展を計画し、アニメーションファンの皆様に夢と希望を与えられるような楽しいイベントをこれからも提供していきます。
【東京工芸大学 杉並アニメーションミュージアム】
アニメーション全般を対象とする日本初の博物館として、2005年に杉並アニメ資料館を改称・拡充して開館。アニメ全般を総合的に紹介している展示や企画展のほか、ライブラリー保有作品の上映や、制作の過程を直接体験できる参加型展示など、さまざまな形でアニメを楽しむことができる。
【概要】
開催期間：2025年11月1(土) ～ 2026年3月29日(日)
開催場所：東京工芸大学 杉並アニメーションミュージアム
〒167-0043 杉並区上荻3-29-5 杉並会館3階
開館時間：10：00～18：00 （入館は17：30まで）
休 館 日：毎週月曜日 （月曜が祝祭日の場合は開館し、翌平日休館）/ 年末年始（12/28～1/5）/ 臨時休館あり
入 館 料：無料（シアターを含めて無料）
主 催：杉並区 （杉並アニメーションミュージアム）
協 力：2025 日本すみっコぐらし協会映画部
《映画最新作紹介コーナー》
最新作『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』のストーリーを、場面写真と共に紹介します。
映画を観る前に予習するか、観終わったあとにもう一度思い出してみるか、どちらでもOK！
《フォトスポット》
杉並アニメーションミュージアムにしかない、特別なフォトスポットを設置します。
しろくま、ぺんぎん？、とんかつ、ねこ、とかげたちと一緒に写真を撮ろう！
《シアター上映》
ミュージアム内のシアターでは、「TVアニメ すみっコぐらし ここがおちつくんです」と「アニメ すみっコぐらし そらいろのまいにち」を、会期中に毎日上映します！
※ 上映スケジュールはアニメーションミュージアムの公式HPをご覧ください
《クイズコーナー》
会場の展示をみたら、クイズコーナーにチャレンジ！最新作に関係することから出題される全部で４問のクイズに答えることができたら、あなたはもう『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』博士かも？！
《『映画 すみっコぐらし』紹介コーナー》