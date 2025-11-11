～ここでしか見られない映画資料を数多く公開！～″最新作公開記念″『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』展が2025年11月1日(土)より、東京工芸大学 杉並アニメーションミュージアムにて開催

