甲南女子大学の大人気企画「100円朝食」第2弾 朝から健康的な″和食″メニューを11/28（金）まで提供中
甲南女子大学（神戸市東灘区）では、学生の健康的な生活習慣の支援と経済的負担の軽減を目的として、2015年度より「100円朝食」企画を継続的に実施しています。2025年度後期は全3回を予定しており、10月下旬には第1弾「100円モーニング」を実施。第2弾となる今回は、和食を中心としたメニューの「100円和朝食」を11月11日（火）より開始しています。
【「100円和朝食」企画概要】
・提供期間： 2025年11月11日（火）～11月28日（金）※土・日・月を除く
・提供時間： 8時30分～9時00分
・提供場所： 第1学生会館 1階
・学生負担額： 100円（税込）
・対象： 甲南女子大学 学部生
・協力団体： 甲南女子大学教育後援会、甲南女子大学生活協同組合
【週替わりメニュー（各週火曜～金曜）】※数量限定、なくなり次第終了
・第1週 11月11日（火）～11月14日（金）
ごはん／焼き鮭／みそ汁／小鉢1品
・第2週 11月18日（火）～11月21日（金）
ごはん（ふりかけ付き）／豚汁／小鉢2品
・第3週 11月25日（火）～11月28日（金）
鮭のお茶漬け／小鉢2品
第1弾で提供した洋食メニューから内容を一新し、第2弾では和食をテーマに、より健康的でバランスの取れたメニューを展開します。学生の経済的負担の軽減に加え、手軽に栄養バランスを整えられるよう、通常500円相当の組み合わせを100円で提供しています。
第1弾は、全15日間でのべ618名の利用があり、「100円でこの内容は本当にありがたい」「朝の時間を有効に使えた」といった学生の声が寄せられました。こうした好評を受け、第2弾でも、忙しい朝でも手軽に健康的な食生活を送ることができるよう、学生を支援する内容としています。
【今後の展開（予定）】
第3弾：「100円夕食」企画（12月中旬頃）
※学生の生活リズムやニーズに合わせた内容で順次展開予定
甲南女子大学では、今後も学生の生活面に寄り添った支援策を継続し、安心して学びに向かえる環境づくりを推進してまいります。
