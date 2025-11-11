【新発売】日本の四季を表現した「IRODORI CHOCOLATE」に新フレーバー３種＆クリスマス限定商品も登場
「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とする株式会社マザーハウス（所在地：東京都台東区）は、フードブランド LITTLE MOTHERHOUSE から、秋冬の新作チョコレート「IRODORI CHOCOLATE」3種と、クリスマスの数量限定商品「Rin IRODORI CHOCOLATE Christmas」を11月7日（金）に発売いたしました。
■ IRODORI CHOCOLATE 新作３種
日本の四季の移り変わりを表現した「IRODORI CHOCOLATE」シリーズ。
インドネシア・スラウェシ島の農園で育ち、丁寧に発酵された芳醇な香りの高品質カカオをふんだんに使い、独自で配合したホワイトチョコレートを使用しています。
味付け、色付けはフルーツやお茶、塩などのすべて自然由来の素材のみ。
今年の秋冬は、 “黄金色の並木道” “静かな深緑” “雪あかねの朝” をテーマにした３つの新しいIRODORIが登場します。
1. IRODORI CHOCOLATE 銀杏（いちょう）
【フレーバー】シナモン × さつまいも
いちょうの葉が一面に広がる並木道。黄金色に包まれた秋の情景を表現しました。
程よいスパイス感の「シナモン」と、ほっくりとした「さつまいも」。
さつまいもの甘味を引き立てるため、隠し味に「かぼちゃ」を加えました。
甘みの奥に心地よいスパイス感がふわっと香り、奥深い味わいに仕上げました。
2. IRODORI CHOCOLATE 深緑（しんりょく）
【フレーバー】濃抹茶 × 薄抹茶（静岡県産抹茶使用）
深い緑の木々にしっとりと雨が艶めいた、静かな秋の夜をイメージしました。
味わいのコントラストを描くのは、濃度が異なる２種類の抹茶。
しっかりと味わう「濃抹茶」と、優しい味わいの「薄抹茶」が、抹茶本来の味を引き立てます。
ほろ苦さとやわらかな甘みを、心ゆくまでお楽しみいただける、抹茶づくしの一枚です。
3. IRODORI CHOCOLATE 雪茜（ゆきあかね）
【フレーバー】クランベリー × カマンベール
雪の中に差し込む朝日。白銀の世界が朝焼けで色づく、明るく澄んだ冬の情景を表現しました。
カマンベールの深いコクと、クランベリーの酸味を掛け合わせた、上品な甘みと酸味のバランス。
クランベリーの酸味がお口に広がったあとに、カマンベールとホワイトチョコの香りをお楽しみいただけます。
クリーミーな食感の中で調和する、酸味と甘みの重なり合いを、冬の情景に乗せてお届けします。
■ 2025年クリスマス限定「Rin IRODORI CHOCOLATE Christmas」登場
雪の森から届いた小さなツリーと、カラフルなオーナメント。
大人もワクワクする「カラフルなChristmas」を、オーナメントをモチーフに表現しました。大切な人へのメッセージを添えられる限定パッケージで登場します。
インドネシア産カカオのホワイトチョコレートで表現した“雪のツリー”に、カラフルな粒チョコレートのオーナメントを添えて、ひと瓶の中に、華やかで心躍るクリスマスの時間を閉じ込めました。
もち米100％の「ぶぶあられ」にチョコレートを少しずつコーティング。サクサクとした食感とやさしい口どけが楽しめます。
カラフルなChristmasを彩る、４種類のフレーバー
・紺色：みずみずしく香り高いマスカット
・薄紅色：優しい酸味のベリー＆カマンベール
・黄緑色：爽やかな味わいのジャスミン茶
・もみの木：インドネシア産カカオのホワイトチョコレート
【商品概要】
商品名：IRODORI CHOCOLATE
種 類：銀杏/深緑/雪茜
価 格：1,620円(税込)
発売日： 2025年11月07日（金）
取扱い店舗：
●LITTLE MOTHERHOUSE CHOCOLATE FACTORY SHOP
住所：東京都中央区銀座3-9-11 紙パルプ会館1F
電話：03-6264-3031
●オンラインストア
●マザーハウス直営店
本店、立川本店、横浜本店、舞浜イクスピアリ店、吉祥寺中道通り店、成田空港第 1 ターミナル店、成田空港第 2 ターミナル店、仙台パルコ 2 店、大丸札幌店、松坂屋静岡店、名古屋本店、名古屋星が丘テラス店、大阪本店、阪神梅田店、京都三条寺町店、神戸元町店、ミナモア広島店、シミント広島店、ONE FUKUOKA店、大丸福岡天神店
商品名：Rin IRODORI CHOCOLATE Christmas（2025）
価 格：2,500円(税込)
発売日： 2025年11月07日（金）※数量限定商品のため、なくなり次第終了
取扱い店舗：
●LITTLE MOTHERHOUSE CHOCOLATE FACTORY SHOP
住所：東京都中央区銀座3-9-11 紙パルプ会館1F
電話：03-6264-3031
●オンラインストア
【LITTLE MOTHERHOUSE（リトルマザーハウス）について】
2021年2月にスタートした、マザーハウス発のフードブランド。『途上国から「食」の可能性を世界に』を理念として、途上国の豊かな食の素材・文化に光をあてるオリジナル商品の開発、販売を行っています。第1弾として、チョコレートブランド「Dari K（京都府京都市）」とのコラボレーションにより、インドネシア産カカオを使った商品を展開、2022年9月には初の専門店を銀座にオープンしました。
公式HP：https://www.mother-house.jp/little/
【マザーハウスについて】
「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念に掲げ、途上国の可能性をバッグ、ジュエリー、アパレルなどのモノづくりを通じて、世界中のお客様にお届けしています。2006年の設立以来、バングラデシュをはじめ、ネパール、インドネシア、スリランカ、インド、ミャンマーの計6か国で、各国の素材と技術を活かしたファッションアイテムを作り続けています。販売拠点として、2025年5月現在で国内50店舗、台湾5店舗、シンガポール3店舗の直営店を展開しています。
【会社概要】
会社名 株式会社マザーハウス
所在地 東京都台東区台東2-27-3 NSKビル1F・2F
設立 2006年3月9日
資本金 27,950,000円
代表 山口絵理子
事業内容 発展途上国におけるアパレル製品及び雑貨の企画・生産・品質指導、同商品の先進国における販売
公式HP http://www.mother-house.jp/
【本リリースに関する報道お問い合わせ先】
株式会社マザーハウス 広報担当：吉浪
TEL：03-5846-8819 Mail：media@mother-house.jp