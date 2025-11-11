地域をつなぐ″三方よし″の産学連携プロジェクト那須千本松牧場×宇都宮文星女子高校×地元菓子工房が創る 「新しい栃木のスイーツ」



















東京のホテルで修業したパティシエによる、主に栃木県の素材で作った那須塩原市のお菓子工房。那須千本松牧場で週末に開催する畑のマルシェにも出店されています。

https://www.instagram.com/atelier_g_kitchencar/

情報活用力とビジネス実践力を育む学びを通じて、地域や社会で即戦力として活躍できる人材の育成を目指す、2029年に創立100周年を迎える総合学園の総合ビジネス科で、商業の専門知識習得をはじめ、検定試験上級資格の取得など、進学・就職に必要な知識と技能が身につく教育を行っています。http://www.bunsei-gh.ed.jp/subject-business#course01