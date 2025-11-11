売れるネット広告社グループ、SOBAスクールに「エンタープライズプラン」を新設～1.6兆円市場を狙う“フルカスタマイズ”で教育DXを加速～

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード 9235、以下 売れるネット広告社グループ）の連結子会社である株式会社SOBAエデュケーションは、対面型インターネット個別指導システム『SOBAスクール』において、待望の「エンタープライズプラン」を正式リリースいたしました。

【“オンライン授業”の常識を覆す、究極のカスタマイズ革命】

本プランでは、従来の「1対1・1対複数」指導機能に加え、教育現場のニーズに応じてシステムそのものをオーダーメイドできる仕様を新たに実装。

AIによる自動指導プラン生成機能、アバター講師による24時間オンデマンド授業、学習データ解析による進捗管理ダッシュボードなど、企業・教育機関・専門学校が独自の教育プラットフォームを“構築できる”サービスです。

単なる「オンライン授業ツール」ではありません。SOBAスクールは、教育機関専用の“フルスタック教育DX基盤”として再定義されたのです。

【全国の塾・学校・企業が導入できる“教育DXの覇権システム”】

従来のWeb会議ツールでは到達できなかった“教育特化”の体験を、SOBAスクールは圧倒的な操作性とコストパフォーマンスで実現。

・講師・生徒双方のホワイトボード機能

・資料共有・添削・録画管理の一体化

・iPad/iPhone完全対応によるモバイル最適化

・全国から講師・生徒を募集可能なスケーラブル構造

これらにより、個人塾から大学、企業研修に至るまで、“人材育成の現場をまるごとオンライン化”できる環境を提供します。

特に、学習塾市場（約1兆円規模・年率5%以上成長）および企業研修市場（約6,000億円規模）において、教育DXを推進する決定的ソリューションとして注目が集まっています。

【“最強の売れるノウハウ(R)”×教育DXが生む、無限の成長エンジン】

本プロジェクトの背後には、売れるネット広告社グループが誇る“最強の売れるノウハウ(R)”が存在します。

累計2,600回以上のA/Bテストで導き出された再現性の高いマーケティング理論を教育分野に転用し、「生徒募集×AI指導×オンライン運営」の三位一体モデルを構築。

広告運用・D2C支援・AIマーケティングの知見を持つグループ各社とのシナジーにより、教育機関の集客から収益化までをワンストップで支援します。

これにより、SOBAスクールの導入企業は単なるオンライン授業運営者にとどまらず、“教育DXプラットフォーム企業”としての地位を確立することが可能になります。

【未来予想図：教育の「常識」を再構築する、終わりなき進化】

SOBAエデュケーションは今後、AIチューターの精度向上とともに、メタバース教室・多言語対応・生成AIによる教材自動生成など、さらなる機能拡張を予定しています。

将来的には、国内のみならずアジア各国への越境展開も視野に入れ、「日本発の教育DXソリューション」としてグローバル市場での覇権を狙います。

なお、本件は2026年７月期の売れるネット広告社グループの連結業績にプラス寄与見込みです。

株主・投資家の皆様、

“教育のデジタル革命”は、いよいよ実用段階に突入しました。

我々と共に、AIと人間が共進化する新たな学びの時代を、その目に焼き付けてください。

以 上

