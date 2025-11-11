男子プロテニス大会「ユニ・チャーム トロフィー 2025愛媛国際オープン」に協賛

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員 高原 豪久）は、男子プロテニス大会「ユニ・チャーム トロフィー 2025愛媛国際オープン」（於・愛媛県松山市、2025年11月2日～9日開催）に協賛しました。

「ユニ・チャーム トロフィー 2025」は、「グランドスラム」「ATPワールドツアー」に次ぐグレードの大会で、世界ランキング・ポイントが獲得できる男子プロテニス協会（ATP)公認の「チャレンジャーツアー」です。この「チャレンジャーツアー」の日本での開催は4大会のみとなっています。

今回は25の国・地域から96名の選手が参加し、連日熱戦がくり広げられ、11月9日（日）に行われた決勝戦では、エンリケ・ロチャ選手（ポルトガル）が島袋 将選手（日本）を破り、優勝しました。ロチャ選手には、ユニ・チャーム トロフィーと優勝賞金が授与されました。

なお、大会期間中はプロテニスプレーヤーの伊達公子さんや日本テニス協会（JTA)公認コーチが講師を務めたキッズテニス教室などが開催されました。

【左：優勝したエンリケ・ロチャ選手 右：当社代表取締役 社長執行役員 高原 豪久】

【キッズテニス教室に参加された地域の方々との集合写真】

【公式サイト】

ユニ・チャーム トロフィー 2025愛媛国際オープン https://ehimechallenger.com/