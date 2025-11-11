マックスマーラ設立20周年を迎えた「WIF Max Mara Face of the Future Award」をモード・アパトウが受賞

株式会社マックスマーラ ジャパン

モード・アパトウ モード・アパトウ、マリア・ジュリア・プレチオーゾ・マラモッティ

2025年11月6日（現地時間）、マックスマーラは、映画とテレビの未来を形づくる傑出した女性たちを称える「WIF Max Mara Face of the Future Award(R)（ウィメン・イン・フィルム マックスマーラ フェイス・オブ・ザ・フューチャー アワード）」の20周年を祝し、ロサンゼルスにて記念イベントを開催しました。

本アワードは、キャリアの転機を迎え、芸術的才能と社会への貢献の両面で優れた功績を示す女優を表彰するものとして、2006年にWIF（Women In Film）主催のCrystal + Lucy Awards(R)（現・WIF Honors）によって創設されました。ブランドの哲学である「時を超えたスタイルと気品」を体現する女性たちを称え、これまでにジョーイ・キング、ヤラ・シャヒディ、リリ・ラインハート、ザジー・ビーツ、ジェンマ・チャン、エリザベス・デビッキ、アレクサンドラ・シップ、ゾーイ・ドゥイッチ、ナタリー・ドーマー、ケイト・マーラ、ローズ・バーン、ヘイリー・スタインフェルド、クロエ・グレース・モレッツ、ケイティ・ホームズ、ゾーイ・サルダナ、エリザベス・バンクス、ジニファー・グッドウィン、エミリー・ブラント、マリア・ベロなど、映画界を代表する名立たる俳優たちが受賞しています。

受賞者たちはその後も映画・テレビ業界でさらなる活躍を遂げ、アカデミー賞、エミー賞、ゴールデングローブ賞などでの受賞・ノミネートを重ねるとともに、監督・プロデューサー・アクティビストとしても活躍の場を広げています。これらの軌跡は、「WIF Max Mara Face of the Future Award」が未来を切り拓く才能を支援し続けてきた確かな証となっています。

ロサンゼルスのビバリーヒルトンで開催されたWIF Honorsのガラでは、2006年の初代受賞者であるマリア・ベロが登壇し、2019年の受賞者エリザベス・デビッキ、2017年のゾーイ・ドゥイッチ、2022年のリリ・ラインハートの3名と共にステージに立ち、業界の進化について語りました。

「マックスマーラの継続的な支援によって、

Women in Filmはこの20年で大きな成長を遂げ、

より多くのプログラム、メンバー、そして何よりも多様な女性たちの代表が増えました。

20年前、スクリーン上の女性の登場比率はわずか30％でした。

この賞とその支援活動は、女性たちの物語が見られ、聞かれ、

尊重されるための変革を後押ししてきたのです。」

その後、マックスマーラのグローバルブランドアンバサダーを務めるマリア・ジュリア・プレチオーゾ・マラモッティが、2025年の受賞者としてモード・アパトウ（Maude Apatow）にトロフィーを授与しました。マラモッティは次のようにコメントしました。

「真の力とは、“見られること”だけでなく、“声を届けること”から生まれます。

マックスマーラとWomen In Filmの使命には、真の連帯が存在します。

女性を支援することは、私たちにとって飾りではなく、

ブランドの本質に織り込まれた存在意義なのです。」

マリア・ベロ

受賞スピーチでモード・アパトウは、作家ジュディ・ブルーム、レナ・ダナム、サリー・スー・ベイゼル＝ランダー、そして母レスリー・マンら、自身に影響を与えた女性たちへの感謝を述べました。

「この業界で出会ってきた女性たちこそ、

私にとって最もかけがえのない存在です。

私の人生とキャリアを導いてくれた女性たちのように、

これからは私が女性たちを支え、声をあげていきたいと思います。」

Women In Film (WIF)について

1973年にロサンゼルスで設立されたWomen In Film（WIF）は、50年以上にわたり映像業界におけるジェンダー平等の実現に尽力してきました。アドボカシー活動、キャリア支援、リサーチを通じて、女性たちのキャリアを支え、業界構造の変革を推進しています。CEOはカースティン・シャファー（Kirsten Schaffer）、理事会会長はシリンスィア・ステューダーが務めます。過去のWIFアワード受賞者には、ルシル・ボール、ハル・ベリー、ケイト・ブランシェット、グレン・クローズ、ヴィオラ・デイヴィス、エヴァ・デュヴァーネイ、ジェーン・フォンダ、オードリー・ヘプバーン、ニコール・キッドマン、ジェニファー・ロペス、メリル・ストリープ、ゼンデイヤなど、時代を象徴する女性たちが名を連ねています。

WIF Max Mara Face of the Future Award(R)について

本賞は2006年にWIFのCrystal + Lucy Awards(R)（現WIF Honors）にて創設されました。映画・テレビ業界でキャリアの転機を迎えつつある女優を対象に、優れた業績、コミュニティへの貢献、そしてスタイルと優雅さの体現を称えるものです。これまでの受賞者には、ジョーイ・キング、ヤラ・シャヒディ、リリ・ラインハート、ザジー・ビーツ、ジェンマ・チャン、エリザベス・デビッキ、アレクサンドラ・シップ、ゾーイ・ドゥイッチ、ナタリー・ドーマー、ケイト・マーラ、ローズ・バーン、ヘイリー・スタインフェルド、クロエ・グレース・モレッツ、ケイティ・ホームズ、ゾーイ・サルダナ、エリザベス・バンクス、ジニファー・グッドウィン、エミリー・ブラント、マリア・ベロなど、数多くの才能ある女性たちが名を連ねています。

Max Maraについて

1951年、故アキッレ・マラモッティにより創業されたマックスマーラは、イタリアンラグジュアリーとモダンエレガンスの最高峰として知られています。タイムレスなデザインと卓越した素材使いで、アイコニックなコート、シャープなテーラリング、洗練されたアクセサリーを展開。現在、世界100カ国以上・約2,300店舗にて販売されています。マックスマーラ ファッション グループは9つのブランドを擁し、現在もマラモッティ家によるプライベート経営を続けています。