インソールブランド「SIDAS」が成長期の“考える力”と“足の健康”を支える小学生向け『サッカーノート』を新発売

シダスジャパン株式会社

フランス発インソールブランド「SIDAS」の開発・販売を行うシダスジャパン株式会社（本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:杉山 浩章）は、成長期の子どもたちが日々の練習や試合を通じて“自分で考える力”を育むことを目的とした『サッカーノート』を、2025年11月11日(火)より公式オンラインストアおよびAmazonにて発売開始いたします。

開発の背景

シダスジャパンは、全国のサッカー・野球・バスケットボールに取り組む小学生クラブチームを対象にしたジュニアスポーツ応援プログラム「シダスカップ」（ https://shop.sidas.co.jp/sidascup-lp ）を2023年5月より開始し、これまでにのべ5,000名以上の子どもたちが参加しています。その活動を通じて見えてきたのは、技術面だけでなく、練習の振り返りや体調の自己管理といった「自分で考える習慣」の大切さでした。また当社では、成長期の足に特化したサッカー専用インソール「マックスプロテクト・フットボールジュニア」の開発を通じて、子どもの足を守る重要性を追求しています。このたび発売する『サッカーノート』は、そうしたスポーツ現場での知見と育成サポートの経験を融合させて生まれた新たな取り組みです。

サッカーノートの特長

長年、少年サッカーの育成に向き合ってきたシダスが、本気で「書き続けられること」「振り返られること」にこだわってつくったサッカーノートです。低学年でも「何を書けばいいか」で悩まないよう、質問形式とチェック欄を採用し、「できたこと」「次にやりたいこと」など、1行から書けるシンプルな構成にしました。空白を埋めることが負担にならず、書くことが自然と習慣になるよう設計しています。

書く習慣が身につくと、自然と「考える力」や「聞く力」も育ちます。また、夢の実現に向けて“3年後・今年・今月”といった目標を段階的に記入できるページを設けることで、日々の練習が未来につながる実感を得られる内容にしました。

さらに、コーチや保護者の方がコメントを書ける欄もあり、本人だけでなく周囲と一緒に成長を見守れる構成になっています。持ち運びにも強い厚めの表紙を採用し、毎日の練習に耐える耐久性にも配慮しています。

記入例

商品概要

商品名：サッカーノート

価格：470円（税込）

サイズ：B5

ページ数：58ページ（見開き2ページで1日分、全27日分）

販売先：

シダスオフィシャルオンラインショップ：https://sidas.co.jp

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G155MH1J

■関連商品情報成長期の子どもの足に特化したサッカー専用インソール「マックスプロテクト・フットボールジュニア」

シダスでは、成長期の足を守るサッカー専用インソール「マックスプロテクト フットボールジュニア」も展開しており、ジュニアからトップアスリートまで、世代を問わず最適なサポートを提供しています。

商品URL：https://shop.sidas.co.jp/football-junior-lp

【シダスジャパン株式会社について】

1980年代の商社時代からシダスワールドに携わっていた現代表が2009年に設立した日本支社。インソールブランド「シダス」をメインに、医療向けに開発されたインソールブランド「ポディアテック」、先進の技術で寒暖から体を守る温度コントロールブランド「サーミック」を展開しています。30年以上に渡ってスポーツ分野をサポートしてきた経験と蓄積されたデータをもとに、現在では本国フランスの商品開発にも参画、日本人に合った商品づくりを行っています。

会社名：シダスジャパン株式会社

代表取締役社長：杉山 浩章

設立：2009年6月

資本金：3,000万円

所在地：神奈川県横浜市中区不老町2-9-1関内ワイズビル7F

事業内容：スポーツ用品、スポーツ機器、ソックス、靴並びにそれらに関連する物品の輸出入、販売

URL：https://sidasjapan.jp








