那珂地区生産本部　綿引 正則氏(電子応用機械器具組立工)が令和7年度「卓越した技能者(現代の名工)」に選定

株式会社日立ハイテク(以下、日立ハイテク、株式会社日立製作所のコネクティブインダストリーズセクター所属)のモノづくり・技術統括本部那珂地区生産本部製造部(茨城県ひたちなか市)に在籍する綿引 正則(わたひき まさのり)氏が、永年にわたる業務精励・優れた功績を称えられ、「電子顕微鏡の精密組立/調整に魂を込める-技術を極め続ける匠」として厚生労働省が表彰する令和7年度(2025年度)の「卓越した技能者(以下、現代の名工)」に選定されました。

日立ハイテクは今後も製造技術力を強化し、Lumadaを活用した高度なデジタルサービスの提供のベースとなるデジタライズドアセットとして電子顕微鏡の展開を加速していきます。

綿引氏は、電子顕微鏡の製作に長年従事し、ミクロン*1単位での高精度な組立や調整作業において豊富な知識と卓越した技能を有しており、精密組立手法の確立や自動化設備の開発に取り組み、生産性の向上に大きく貢献してきました。また、社内での後進育成に加え、技能検定「電子機器組立て作業」の実技指導や学科対策講座の開催を通して、茨城県内でもトップクラスの合格者輩出に尽力し、若手技能者の能力向上に貢献していることも高く評価されました。

*1ミクロンメートル(μm)は1/1000ミリメートル(mm)

「現代の名工」は卓越した技能者を表彰することにより、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、 技能者の地位および技能水準の向上を図るとともに、青少年がその適性に応じ、誇りと希望を持って技能労働者となり、その職業に精進する気運を高めることを目的に1967年に創設されました。

今年度は全国から142名が表彰され、11月10日(月)にリーガロイヤルホテル東京において表彰式が行われました。当社社員の「現代の名工」の受賞は、2023年度以来11人目となります。

日立ハイテクは、解析・分析のコア技術をベースとした電子顕微鏡や分析装置などのデジタライズドアセットを提供し、お客さまや社会の課題解決への貢献をめざしています。今後も、データ生成の根幹となるプロダクトの製造技術力を強化し続け、高品質・高効率なモノづくりを推進していきます。

日立ハイテクが所属する株式会社日立製作所のコネクティブインダストリーズ(CI)セクターでは、プロダクトの豊富なインストールベース(デジタライズドアセット)のデータにドメインナレッジと先進AIを組み合わせたデジタルサービス「HMAX Industry」を、成長産業へ水平展開する「Integrated Industry Automation」に注力しています。日立ハイテクは、CIセクターの一員として、Lumada 3.0を体現する「HMAX Industry」の提供を通じて、フロントラインワーカーの現場を革新します。

略歴

1989年 株式会社日立製作所 那珂工場 電子応用装置製造部製作課に入社

2014年 株式会社日立ハイテク 製造部電子顕微鏡製作課TEM・FIB組立組 組長

2017年 同社 製造部電子顕微鏡製作課組立係 主任 現在に至る

受賞歴

2021年 創意工夫功労者賞(文部科学大臣表彰) 受賞

(電子顕微鏡用「球面収差補正器」単体製造方法の考案)

2021年 卓越した技能者茨城県知事表彰 受賞

(電子顕微鏡の精密組立・調整技能に係る卓越技能についての表彰)

