MPower Partners、日本サイバーディフェンスへ出資

ESG重視型グローバルベンチャーキャピタルファンドのMPower Partners Fund（以下MPower）はこのたび、サイバーセキュリティプラットフォームを開発する日本サイバーディフェンス株式会社（以下NCD）に出資いたしました。

近年、生成AIの広がりや地政学的緊張から、サイバー攻撃被害に遭うリスクや、攻撃が及ぼす影響の深刻化が懸念されています。警察庁のサイバー警察局*によると、2024年上半期におけるランサムウェア**の被害報告件数は114件と、高水準で推移しました。そのうち半分以上（73件）は中小企業で発生し、その業種は製造業（34件）から卸売・小売業（24件）、サービス業（19件）と多岐にわたります。また、同時期のフィッシング報告件数は63万3,089件にも及び、インターネットバンキングによる不正送金被害総額は24億4,000万円に上りました。

経済産業省が2024年10月から12月に全国の中小企業等4,191社の経営層を対象に実施した調査***によると、組織的なセキュリティ体制を整備していないと回答した企業は約7割。過去3期に情報セキュリティ対策投資を行っていない企業が約6割を占める一方で、対策投資を行う企業の半数はその投資体制が取引につながったと実感していることもわかりました。

中小企業における情報セキュリティ対策の必要性が高まる一方で、その担い手は不足しています。日本のサイバーセキュリティ人材需給のギャップは11万人****と言われており、他国に比べてかなり深刻な状況です。

NCDはこうした情報セキュリティ対策面での課題を抱える日本の各種企業や機関が強固なサイバー体制を実現できるよう、多業種に対応する高度な防御機能を備えた国産プラットフォームを開発する企業です。同社は歴史の浅い企業ながら、英国政府のサイバーセキュリティ当局であるNSCSからサイバーインシデント対応に関する厳格な基準を満たした企業として「CIR Asssured Service Provider」に認定されるなど、すでに数々の認証を取得しています。

MPower Partners は、NCDの強力な経営陣に大いに期待すると同時に、政府と連携した防御、高度なスレッド検知、24時間365日対応の自動化SOC（Security Operations Center）などのサービスを高く評価し、このたび投資を実行いたしました。今後は、日本最先端のサイバーセキュリティプラットフォームの実現を目指す同社を全力で支えてまいります。

（注記）

(*) 警察庁「令和6年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R6kami/R06_kami_cyber_jousei.pdf)」

(**) ランサムウェアとは、企業のデータを暗号化し身代金を要求するサイバー攻撃手法のことを指す

(***) 経済産業庁「令和6年度中小企業実態調査(https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250219001/20250219001.html)」

(****) ISC2「2023 ISC2 Cybersecurity Workforce Study(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000103584.html)」

日本サイバーディフェンス株式会社による本ラウンドに関するリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000160651.html

■ 日本サイバーディフェンス株式会社

創設者兼最高経営責任者：カータン・マクラクリン

設立： 2017年10月11日

所在地：102-0083 東京都千代田区麹町3丁目10番1号

HP：https://nihoncyberdefence.co.jp/

■ MPower Partners Fund概要

MPower Partnersは、次世代を切り拓く起業家の支援をミッションとする日本発のグローバル・ベンチャー・キャピタル・ファンドです。多様なバックグラウンドを有する投資チームが、グローバルなネットワークを生かして国内外のスタートアップを発掘し、独自のESGフレームワークを通じて長期的かつ持続可能な成長を後押ししています。また日本のスタートアップエコシステムがよりグローバルで多様性に富み、イノベーションが継続的に生まれる環境となるよう、スタートアップと社会の橋渡し役として、起業家や多様なステークホルダーとともに取り組んでいます。

ファンドHP：https://www.mpower-partners.com

本件に対する問い合わせ先

info@mpower-partners.com

＊本プレスリリースは、適格機関投資家及びファンドの投資先候補となる企業の皆様への情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、本ファンドへの買付けの申込みを勧誘・推奨するものではありません。