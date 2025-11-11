ITエンジニアの6割が生成AIに月額課金、業務で当たり前に

INSTANTROOM株式会社

INSTANTROOM株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：曽根弘介）が運営する、フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「フリーランスボード（https://freelance-board.com）」は、ITエンジニア375名に『生成AIの活用実態調査』を実施し、『ITエンジニア向け生成AI活用実態調査【2025年】』を作成したことを発表いたします。本リリースでは一部を抜粋し、お知らせいたします。

生成AIの導入を検討されているエンジニアや開発組織の責任者の方々にとって有益な情報となりますので、ぜひご覧ください。

＜調査サマリー＞

1. ITエンジニアの78.1%が生成AIを毎日使用。月単位では96.0%が活用し、業務インフラとして定着。

2. 課金ユーザーは57.8%。最多価格帯は「2,000円～4,000円」で28.9%、月額8,000円以上の利用者は18.9%。

ITエンジニアの78.1%が生成AIを毎日使用。業務インフラとして定着

直近1ヶ月間での生成AIの使用頻度について、「毎日」が78.1%、「週に数回程度」が15.2%、「月に数回程度」が2.7%と回答されており、96.0%のITエンジニアが生成AIを活用していることが明らかになりました。

上記結果より、生成AIはITエンジニアにとって日常的な業務インフラの一部として機能していることが分かります。

課金ユーザーは57.8%。最多価格帯は「2,000円～4,000円」

※脚注：母数＝「直近1ヶ月間での使用頻度」の質問で『使用していない』以外と回答した人

生成AIツールへの課金額について、208人（57.8%）が課金しており、152人（42.2%）は「課金していない」ことがわかりました。

課金額の中で最も多い価格帯は「2,000円～4,000円」で104人（28.9%）、次いで「8,000円～15,000円」が40人（11.1%）、「4,000円～8,000円」が25人（6.9%）です。また、月額8,000円以上を課金しているエンジニアが68人（18.9%）いることも明らかになりました。

