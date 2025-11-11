代理店向け「15分無料相談」窓口開設、急なSNSキャンペーン相談に即対応【キャンつく】
株式会社ピクルス（本社：東京都品川区、代表取締役：田中 稔、以下「ピクルス」）は、SNSキャンペーンツール「キャンつく」において、代理店担当者向けの無料相談窓口「ショートミーティング予約（15分で施策整理）」を2025年11月4日に開設いたしました。
▼代理店さま専用窓口 URL
https://camtsuku.com/meeting/agency(https://camtsuku.com/meeting/agency/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=251107shortmtg)
▼背景
従来の問い合わせ対応では、詳細な打ち合わせまでに数日かかることも多く、クライアントへのスピーディーな初動対応が困難でした。
そこでキャンつくでは代理店担当者の迅速な顧客対応を支援するため、「急ぎの相談でもすぐに方向性を固められる」15分間の短時間ミーティング枠を新しました。
「クライアントから急にSNSキャンペーンの相談を受けた」
「どのプランで提案すべきか判断に迷う」
「見積もり前に実現可能性を確認したい」
「実施時期やスケジュール感がわからない」
上記のような状況に即座に対応できる窓口となりますので、是非ご活用ください。
▼この窓口の特徴
1. わずか15分で施策整理
キャンペーン施策を検討中の段階でも大丈夫！
この15分で、提案方針や次の一歩を明確にします。
2. 最短当日、2時間後からご相談可能
空き枠があれば、最短2時間後からミーティング設定が可能。
クライアントへの提案期限が迫っている場合でも安心してご利用いただけます。
▼キャンつくサービス資料（代理店向け）
https://camtsuku.com/document_archive/camtsuku_service2(https://camtsuku.com/document_archive/camtsuku_service2/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=251107shortmtg)
▼キャンつくサービス資料（事業会社向け）
https://camtsuku.com/document_archive/camtsuku_service(https://camtsuku.com/document_archive/camtsuku_service/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=251107shortmtg)
「キャンつく」について
『キャンつく』は、SNSやイベント会場でのキャンペーンを迅速かつ低コストで実施するためのキャンペーン管理ツールです。
「SNSのフォロワーが増えない」「兼務でSNS施策に注力できない」「人的リソースが不足している」といった課題を抱える企業の悩みを解消します。
低予算で誰でも簡単に導入でき、シンプルながら高機能なツールとして、多くの企業から高い評価を得ています。また、手厚いサポート体制も提供し、導入後の運用もスムーズに進めることが可能です。
URL：https://camtsuku.com/(https://camtsuku.com/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=2505113_nigaoe)
〈会社概要〉
会社名：株式会社ピクルス
代表者：田中 稔
所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2（THE CASK GOTANDA 504）
事業内容：マーケティング支援
URL：https://pickles.tv/