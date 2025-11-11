乃村工藝社が空間づくりを手掛けたプロジェクトが「ウッドデザイン賞2025」を受賞







木を使って様々な社会課題を解決するモノ・コトを表彰する「ウッドデザイン賞2025」（主催：一般社団法人 日本ウッドデザイン協会）において、乃村工藝社が空間デザインを担当させていただいた4作品が「ウッドデザイン賞」を受賞いたしました。この場を借りて、クライアントの皆さまをはじめご協力をいただきましたすべての方々に心よりお礼を申し上げます。今後とも、さまざまな社会課題解決に取組み、最適な空間を、そして歓びと感動を提供し続けてまいります。ウッドデザイン賞とはウッドデザイン賞は、木を使って様々な社会課題を解決するモノ・コトを表彰し、国内外に発信するための顕彰制度です。建築・空間、技術・建材、プロダクツ、コミュニケーション、調査・研究の5分野と生活者視点、消費者視点から見た木の良さ・価値を表す３つの部門から構成されています。入賞【建築・空間分野-ソーシャルデザイン部門】・大阪・関西万博 RITEネガティブエミッション実証プラント ガイダンス棟建築実証プロジェクトクライアント：公益財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）様・鎮守の杜と共存する癒しの場（参拝者休憩所）https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/takekoma-no-mori-project/クライアント：宗教法人 竹駒神社様【技術・建材分野-ソーシャルデザイン部門】・大阪・関西万博 RITEネガティブエミッション実証プラント ガイダンス棟建築実証プロジェクトhttps://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/expo2025-osaka-kansai-japan-rite-future-forest/クライアント：公益財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）様・WOOD FLOOR UNIT 3.2https://www.nomurakougei.co.jp/news/page/6779/共同開発：三菱地所株式会社様、MEC Industry株式会社様、三洋工業株式会社様、株式会社リンレイ様、丸山金属工業株式会社様【建築・空間分野-ライフスタイルデザイン部門】・ESPRIT C. KEI GINZAhttps://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/esprit-c-kei-ginza/クライアント：株式会社虎玄様