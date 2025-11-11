高次元の配光制御で、業界初(※)の広スパン配置と薄形(奥行60mm)を両立、メンテナンス性も大幅向上

岩崎電気株式会社

岩崎電気は、高次元の配光制御により広スパン配置を可能にした「レディオック ロード 低位置照明(広スパンタイプ)」を、2025年10月末より順次発売しています。

本品は、「LED低位置照明灯具標準仕様書 施仕第 24152 号(令和6年7月)東日本・中日本・西日本高速道路(株)」に適合。

路面から1m程度の高さに設置するため、高所作業不要で施工・メンテナンス時の安全性と効率性を大幅に向上させます。

先行車の背面を照らして視認性を高める広スパン配置(NEXCO標準仕様)の「プロビーム配光形」で筐体奥行寸法60mmの実現は業界初。

この薄形化により、遮音壁区間など設置が困難だった場所への適用を可能にします。

※プロビーム配光を備えた道路用低位置照明器具において筐体奥行寸法60mmの実現(岩崎電気調べ：2025年10月)

主な特長

レディオック ロード 低位置照明(広スパンタイプ)左：プロビーム配光形／右：対称配光形高次元の配光制御により広スパン配置が可能

選べる2つの配光(プロビーム配光形、対称配光形)をラインアップしています。

- プロビーム配光形：先行車の背面を照らし、前方の車の視認性を向上させ、より安全な走行を支援します。- 対称配光形：道路縦断方向に対し左右対称に路面を照らします。プロビーム配光形(車両の進行方向に照射する配光方式)対称配光形(道路の縦断方向に対してほぼ対称の配光方式)設置場所を選ばない薄形設計

プロビーム配光形、対称配光形どちらも筐体の奥行寸法は60mmを実現しました。

プロビーム配光形の筐体奥行寸法60mmは業界初。

薄形化により遮音壁区間などでも構造物のレイアウト変更なしにそのまま設置が可能です。

運転者への不快なまぶしさを抑制

運転者の視野に入る水平ラインの光を、高次元の配光制御によりカットすることで、運転者への不快なまぶしさを抑制し、夜間走行の安全性と快適性を保ちます。

光の広がり方イメージ施工性・メンテナンス性を向上させる構造- 開放保持機能：透光性カバーの開放保持機能を採用。カバーを開いたまま固定し、両手で結線作業やメンテナンス作業を簡単に行えます。- 開閉器を内蔵：器具に開閉器を内蔵しており、保守・点検が容易に行えます。開放保持機能開閉器を内蔵初期光束補正機能を標準装備

点灯開始から光束維持時間末期まで一定の光束を保ち、点灯初期の過剰な明るさを抑えることで更なるエネルギー消費量を削減します。

主な仕様

定格入力電圧／周波数：段調光方式：200～265V／50/60Hz共用、通信制御方式：460V／60Hz

光束維持時間：60000時間(周囲温度30℃、光束維持率80％)

光源色：昼白色(5000K)

平均演色評価数：Ra70

筐体：アルミ

透光性カバー：強化ガラス(飛散防止フィルム付き)

保護等級：IP55

耐雷サージ：15kV(コモンモード)

初期光束補正率：0.8

使用温度範囲：-20℃～+40℃

希望小売価格：オープン価格

初期光束補正機能付き

※両端部 配管コネクタ加工仕様も対応可能です。

関連情報

レディオック ロード 低位置照明(https://www.iwasaki.co.jp/lighting/road_tunnel/road/low-position/)