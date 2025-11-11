こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
名古屋地区の人気商品「みそかつ弁当」11/18リニューアル！こだわりの三元豚厚切りとんかつ、名古屋老舗洋食店監修の味噌だれ
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、2025年11月18日（火）より、名古屋地区での人気商品「みそかつ弁当」をリニューアルいたします。とんかつは肉の美味しさと厚みにこだわった三元豚ロース肉を使用、名古屋の老舗洋食店「八千代味清」が監修の味噌だれで、本格的な名古屋名物の美味しさが楽しめます。皆さまの“おいしい旅を、駅弁から。”、東海道新幹線での旅の際はぜひご賞味ください。
■発売日 2025年11月18日(火）
■販売箇所 東海道新幹線 名古屋駅の「PLUSTA」「PLUSTA Bento」「DELICA STATION」等の
駅弁取扱店舗
■商品概要
でら厚いみそかつ弁当 1,280円
厚みにこだわった三元豚ロースの厚切りとんかつと、名古屋の老舗洋食店「八千代味清」が監修した八丁味噌入り味噌だれが相性抜群な、名古屋名物「みそかつ」のお弁当です。
＜お品書き＞
・厚切りロースとんかつ
肉の厚みにこだわった、三元豚のロースとんかつ。
濃厚な味噌だれに負けないボリュームも大満足の一品。
・名古屋の老舗洋食店「八千代味清」監修 八丁味噌入り味噌だれ
名古屋の老舗洋食店「八千代味清」監修の、八丁味噌を使用した濃厚な味噌だれが、
厚切りのとんかつと相性抜群です。
・白飯、梅干し
・煮物、ポテトサラダ、酢漬けキャベツ
※写真はすべてイメージです。
※価格はすべて税込価格です。
※商品の仕様および価格は予告なく変更となる場合がございます。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp