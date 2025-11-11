木耐協（正式名称：日本木造住宅耐震補強事業者協同組合／事務局：東京都千代田区／理事長：小野秀男／組合員：全国約1,000社）は、必ず来る地震への備えを広く多くの方に進めていただきたいとの想いから、10月18日（土）にオンラインセミナー④「広域火災対策 ＆ 地震に強い家」を開催いたしました（https://www.mokutaikyo.com/bousai/）。今回は主に住宅や耐震に関連したアンケートを実施し、約180名の参加者の内、133名から回答をいただきました。以下にアンケートの回答結果をまとめました。

【2025年度 第4回オンラインセミナー 開催概要】テーマ ： 「広域火災対策 ＆ 地震に強い家」日時 ： 2025年10月18日（土） 10:00～12:00主催 ： 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合（略称：木耐協）協力 ： 一般社団法人防災教育普及協会後援 ： あいおいニッセイ同和損害保険株式会社講師 ： 廣井 悠 氏 東京大学 先端科学技術研究センター 教授講師 ： 関 励介 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 事務局長

【1】 「木造戸建てに住み、耐震診断・補強工事ともに実施していない人」は、43％

始めに現在の住まいの形態を聞いたところ、戸建て（木造）が一番多く71％、次いで共同住宅（RC・鉄骨造）21%、戸建て（木造以外）5％、共同住宅（木造）3%となりました。さらに「戸建て（木造）」の方に「耐震診断や補強について検討・実施したことはあるか？」を聞いたところ、43％が耐震診断・補強工事をともに実施していないと回答（グラフ1）。➡ 防災に関心が高い方が視聴されている傾向ですが、その方々でも、耐震診断・補強を実施していない方が多いことが分かりました。

【2】3割の方は、「相談できる工務店・リフォーム会社がない」

住まいのメンテナンス・リフォームについて相談する工務店・リフォーム会社はあるかどうか聞いた所、69%は「ある」、29%は「ない」と回答されました（グラフ2）。➡ 約7割の方は相談できる会社がある一方で、3割の人は相談する会社がないということが分かりました。

＜全体まとめ＞

セミナー受講者の約7割は木造戸建てに住んでおり、そのうち4割は耐震診断・補強工事をどちらも実施していないという結果でした。また、受講者の3割は、メンテナンスやリフォームについて相談する工務店・リフォーム会社がないと回答がありました。木耐協では、住宅耐震化について引き続き案内をしてまいりたいと思います。

2025年は4回にわたり、以下のテーマで開催しました

・4月12日（土）地震災害への備え ＆ 悪質業者の現状と対策・6月21日（土） 南海トラフ地震対策 ＆ 心地よいインテリア・9月13日（土） 気候変動による水害 ＆ お金と家と相続のこと・10月18日（土）広域火災対策 ＆ 地震に強い家

木耐協 組合概要

団体名：日本木造住宅耐震補強事業者協同組合（略称：木耐協）本部所在地：〒102-0083東京都千代田区麹町2-2-31麹町サンライズビル4階