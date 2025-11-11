コラボPCを一括検索できる新機能！

合同会社気づけば（代表：福田貫太）が運営する国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg（https://good-gamers.jp）」は、2025年11月、新機能としてゲーミングPCのコラボモデルを一括検索できるページを公開しました。

Vtuber、プロゲーミングチーム・プロゲーマー、インフルエンサー、Youtuber・ストリーマー、esports大会、アニメ、ゲームなど幅広いジャンルのコラボモデルに対応。今どのようなコラボPCがあるのか一目瞭然で分かり、そこから簡単に絞り込み検索が可能です。国内主要メーカーを横断して、コラボPCを検索できる機能・ページは業界初となります。

推しで選ぶゲーミングPCの時代へ

人気配信者とのコラボモデル、ゲームIP公式コラボデザイン、VTuberとのタイアップカラー/刻印モデルなど、近年、IPやインフルエンサーのコラボモデル数は増加の一途を辿っています。ゲーミングPC市場ではスペック競争だけでなく、“誰とコラボしているか”が購入の決め手になる時代へ変化しています。しかし、これまでコラボPCは各メーカーサイトのページに散在し、「まとめて検索・比較できる場所が存在しない」という課題がありました。

ggはその課題を解決するため、国内主要BTOメーカーの全モデルからコラボレーション機種のみを独自抽出し、比較可能な検索ページとして公開しました。現在大人気のGALLERIAの「葛葉 コラボモデルPC」を始め、約60種類のコラボPCを網羅しています。カテゴリ✅ Vtuber✅ プロゲーミングチーム・プロゲーマー✅ インフルエンサー✅ Youtuber・ストリーマー✅ esports大会✅ アニメ✅ ゲームこれらをメーカーに関係なく一覧表示・絞り込み・スペック比較・価格比較できる機能は国内初となります。

今後の展望

ゲーミングPC検索サイトggは実際のゲーマー・配信者カルチャーの中心で育った20代2名のチームで作られました。ggの他、ゲーミングPCをお得に購入するための専門メディア「イヤバズ」（https://eb.good-gamers.jp/）も運営しています。今後も機能やコンテンツの力で、ゲーマーの最適な選択をサポートしていきます。

https://good-gamers.jp/https://good-gamers.jp/contents/collab-gaming-pc/

取材・掲載・コラボ歓迎します。合同会社気づけば代表：福田貫太コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jpTel：050-1726-3811