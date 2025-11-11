株式会社クーディビジョン アーチ結婚相談室（本社：大阪市北区天神橋2-4-17千代田第一ビル2階、代表：木村惠）は、ミドルシニア世代（40代後半～60代以上）向けの昼飲み独身交流会を2ヶ月ごとに開催しています。

2025年11月8日、大阪天満橋駅直近のキャッスルホテル7階「メインバー川面」において、昼飲み独身交流会を実施いたしました。当会場は、土佐堀川を眼前に、大阪の街並みを眺望できる落ち着いた空間です。交流会では、参加者同士が相互に理解を深める対話の時間を設けるとともに、グループゲームを通じたフランクな交流機会を提供いたします。参加者からは以下のようなご意見をいただきました：- 「参加してとても楽しかった」- 「長年の独身生活を見つめ直し、結婚も良いと感じられた」- 「スタッフの対応が良かった」- 「会場のお酒が美味しかった」当社は、人生100年時代における健康寿命の延伸のみならず、充実した人生を送るための広範な人的交流の場を創出する新たなコンテンツとして、本交流会を位置づけています。参加者が生き生きとした人生を実現する支援を行うとともに、その過程での結婚という人生の選択肢も提供してまいります。