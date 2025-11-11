アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、2025年12月10日（水）に「酔いどれ警報発令中！乾杯の前に知っておきたいこと 年末年始の飲み会サバイバルガイド」と題した無料オンラインセミナーを開催することをお知らせいたします。 本セミナーでは、当社の飲酒運転防止インストラクターが、年末年始の飲酒機会増加に伴うリスクと、その対策について詳しく解説いたします。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_G_kETSuyReSZgGJfXY8vkw#/registration

開催日時：2025年12月10日（水）13時30分～14時30分開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）飲酒運転防止インストラクターによる飲酒教育セミナー適量飲酒で楽しむホリデーシーズン。飲酒運転防止の意識を高め、安全で健康的な季節を過ごしましょう。あなたは知っていますか？お酒が体に与える影響、アルコールの単位、そして体内からアルコールが抜けるまでの時間を。知っておくべきアルコールの分解メカニズムと依存症のリスクについて詳しく解説します。【コンテンツ】1.減らない飲酒運転事故2.お酒にまつわるウソ、ホント！？3.酔いの正体とは4.飲酒運転による加害者、被害者をうまないために5.アルコールインターロックご存じですか6.企業で飲酒教育を！スピーカー：東海電子株式会社 営業企画グループ 福島 郁子みなさまのご参加をお待ちしております。■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp ■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催していますhttps://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html ■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/