アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、2025年12月8日（月）に「東海電子製品、ついにマイナ免許証対応！どんな形で管理できるのか教えます。」と題した無料オンラインセミナーを開催することをお知らせいたします。 本セミナーでは、当社の主力製品である運輸安全PRO、e点呼セルフ、ALC-MiniⅣICのマイナンバーカード対応運転免許証（通称：マイナ免許証）への対応について詳しく解説いたします。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_TgMzWUnoQpChwZTsXwS6iQ#/registration

開催日時：2025年12月8日（月）13時30分～14時30分開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）デジタル化の波がじわりと運転管理にも押し寄せています。ついに東海電子の製品がマイナ免許証に対応。これまで「免許証の確認って、もっとラクにならないの…？」と感じていた現場にも、新しい選択肢が生まれました。本ウェビナーでは、マイナ免許証を使うと何が変わるのか、どんな形で管理できるのかを実際の運用イメージにそってわかりやすく紹介します。【コンテンツ】・改めて、マイナ免許証とは・当社製品の対応と今後の展開・運輸安全PRO、e点呼セルフ、ALC-MiniⅣICの対応について解説・リリース時期についてスピーカー：営業企画部 推進グループ 小寺 隆明みなさまの参加をお待ちしております。■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp