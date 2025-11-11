吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した 「MILNEPA（ミルネパ）」 が間借りオープンしたことを報告致します。

梅ヶ丘にフレンチ有名店で修行したメキシカン&タコスの創作料理店「MILNEPA（ミルネパ）」オープン名高いフレンチレストラン「タテルヨシノ」や「ラ・ボンヌターブル」など名店での修行を経た店主が、長年の経験を活かして新たな挑戦に踏み出しました。フレンチの技法を学んだのち、メキシカン料理の奥深さに魅了され、メキシカンの有名店でシェフを務めた経験を持つ実力派です。今回、店主が手掛ける「MILNEPA」は、梅ヶ丘にて週1回・土曜日限定で間借り営業をスタート。本格的なメキシカンタコスをベースに、フレンチの要素を融合させた、独自の“メキシカン創作料理”を提供します。伝統と革新が交わる「MILNEPA」で、ここでしか味わえない新感覚のメキシカンをお楽しみください。

メニュー

店舗情報

店名 MILNEPA（ミルネパ）住所 東京都世田谷区梅丘１丁目３３－６ 美容室Gillia内オープン日 2025年11月8日営業時間 土曜15:00～22:00(L.O.21:00)Instagram https://www.instagram.com/seijiuematu/ https://www.instagram.com/milnepa_mexican/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。

会社名：株式会社シェアレストラン
所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階
事業内容：シェアレストランの運営