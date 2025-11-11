日本デビューから14年、平均身長185cmの韓国人ボーイズグループとして活動してきた「Apeace」の元メンバー、ソンホ・ワンチョル・シヒョクの3名が再集結し、2024年4月に新たに結成した「新世界（NEW WORLD）」が、ついに12月3日に待望のメジャーデビューシングルをリリースする。表題曲「Red Carpet」には、メンバーのソンホに加え、Stray Kids、Snow Man、JO1など、日本国内のトップアーティストへの楽曲提供で知られるD&H（PURPLE NIGHT）が作家として参加。実力派クリエイター陣とのタッグで、新世界の魅力を最大限に引き出した一曲に仕上がっている。さらにカップリング曲には、これまでコンサートでたびたび披露され、ファンから高い支持を得てきたバラード曲「Still with you」を今回初めて正式に音源化して収録。メンバーの確かな歌唱力と感情表現が際立つ一曲で、ライブとはまた違った深みを味わえる仕上がりとなっている。メンバーにとっては、前身グループでの活動時から約4年ぶりとなる新曲でのカムバック。再スタートを切る彼らが、ファンのもとへ届ける渾身の一作として、早くも注目を集めている。

都内・関東エリアにてリリースイベント開催

シングル発売を記念して、都内・関東エリアにてリリースイベントの開催も決定。多くのファンと直接交流できる場を設ける予定だ。＜日程＞12/3(水) 東京都内某所12/6(土) 埼玉県某所12/8(月) 東京都内某所1/11(日) 千葉県某所1/12(月・祝) 東京都内某所1/18(日) 神奈川県某所※開催場所・時間の詳細は追ってオフィシャルサイト(https://shinsekai-nw.jp/)で公開予定。また、リリース後の12月20日にはシダックスカルチャーホール(渋谷)にてX'mas CONCERTの開催も予定されており、新曲を披露する初のコンサートとなる見込みだ。

商品情報

「Red Carpet」税込2,000円（税抜1,818円）＜CD形態＞通常盤／初回限定盤A ／初回限定盤B＜収録曲＞Red CarpetStill with youRed Carpet（instrumental）