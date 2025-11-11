クラークスジャパン株式会社

Stranger Things × Clarks コラボレーションが2025年11月13日（木）から発売開始

2025年11月--世界中が『ストレンジャー・シングス』の最終章を待ちわびる中、Clarks Originalsが再び作品世界へ足を踏み入ます。

第2弾となる今回のコラボレーションは、ホーキンス高校の悪名高きゲームグループ、“The Hellfire Club”へのトリビュート。

「The Hellfire Club is recruiting.」

その呼びかけと共に登場するのは、1980年代のClarksアーカイブからインスパイアされたTorhill Hi（トーヒル ハイ）をベースにした限定モデル。ヘルファイア・クラブの世界観を宿したシューズは、ブランドのヘリテージと『ストレンジャー・シングス』の80’sスピリットを再構築し、現代へと蘇ります。

ヒールにはクラブのシンボルを刻み、アッパーにはHellfire Clubグラフィックのエンボス。

さらにギターピック型チャームや3種のスエードロゴフォブ、そしてデュアルブランドのシュータンラベルが細部を飾ります。内側にはコラボ限定のアートワーク入りインソールを搭載し、ClarksならではのContour Cushion(TM)フットベッドが極上の履き心地を約束。

まさに、“For nerds. For you.”―クラブの一員になるための一足です。

カラーパレットは、Hellfire Clubを象徴するトリオ・トーン。



Clarks Torhill Hi x Stranger Things

2025年11月13日（木）発売

クラークストーヒルハイx ストレンジャーシングス \26,400 税込

Men’s UK6(24cm)-UK10(28cm)

Product Features

・プレミアムスエードアッパー（Hellfire Clubグラフィック入り）

・デュアルブランド織ネームラベル

・ヒールにHellfire Clubディテール

・限定インソールアートワーク

・取り外し可能なContour Cushion(TM)フットベッド

・柔軟なTPRアウトソール

・スエードロゴフォブ3種＋ギターピックチャーム付き

Clarks Torhill Hi x StrangerThings /クラークストーヒルハイx ストレンジャーシングス（向かって左からブラック、オフホワイト、レッド）\26,400 税込

ABOUT



CLARKS Company Profile

1825年に英国南西部にあるサマセット州ストリートにてC&J Clark Limitedとして創業。

それ以来、クラークスは革新的な靴づくりの先駆者であり続けてきました。強みであるイノベーションとクラフトマンシップという組み合わせに支えられ、クラークスの高度な製造技術、テクノロジー、最新の素材は世界中で知られるようになりました。2万2000点を超える靴のアーカイブには、デザートブーツ、 ワラビーなど、どのデザインも一目でクラークスとわかる特徴を持っています。クラークスは100以上の市場で小売、卸売、フランチャイズ、オンラインチャネルを展開するグローバル企業です。

Clarks Brand Profile

クラフツマンシップが生む、快適さと普遍のスタイル

「Clarks」は、クラークスが誇る熟練のクラフツマンシップと革新的なテクノロジーを融合し、スタイリッシュでありながらも快適な履き心地を実現するコレクション。シンプルで洗練されたデザインは、どんなスタイルにもフィットする普遍的な魅力を備え、時代やトレンドを超えて愛されています。

ビジネスからカジュアルまで、日常のあらゆるシーンに寄り添う豊富なバリエーションで、毎日に上質な一足を提案します。

STRANGER THINGS

【ストレンジャー・シングス 未知の世界】は、ザ・ダファー・ブラザーズによって生み出されたNetflixのオリジナルシリーズ。

2016年の初配信以来、世界的な社会現象となり、第4章では全世界で1億4000万回以上の視聴を記録。80年代カルチャーをルーツに、ケイト・ブッシュ「Running Up That Hill」を38年ぶりにチャートへ蘇らせるなど、音楽やファッションにも多大な影響を与えてきた。

70を超える受賞歴を誇り、2025年にはついに最終章となる第5シーズンが世界同時配信される。

