患者の声が医療を変える、RWEにおける患者報告アウトカムの重要性をまとめたレポートを公開

世界最大規模の市場調査・世論調査会社であるイプソス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：内田俊一）は、リアルワールドエビデンス（以下、RWE）における患者報告アウトカム（以下、PRO：Patient-Reported-Outcomes）の重要性をまとめたレポートを公開しました。本レポートでは、患者さん自身の体験や生活の質（QOL）を直接測定できるPROが、医薬品開発や規制判断において、今後ますます欠かせない情報になることを示しています。

詳細を見る :https://resources.ipsos.com/JP-GC-2025-11-10-PatientVoice.html

イプソスは、RWEにおいて、患者自身が感じた症状や生活の質を直接把握できるPROの重要性が高まっていることを指摘しました。電子カルテやレセプトだけでは捉えられない「患者の実体験」が、医薬品開発や規制判断に不可欠になりつつあります。レポートでは、デジタル化によるPRO活用の広がりと、研究設計やガイドライン不足などの課題も明らかにしています。

本レポートで取り上げた主なトピック

イプソス：オンコロジー- RWEだけでは把握しづらい、患者の体験・QOL・副作用を補完する手段としてPROが重要- 米FDA・NICEなど、規制当局もePROなどの活用を推奨- PROの採用は増加傾向にあるが、研究設計や国際ガイドライン整備が課題- デジタル技術（アプリ・ウェアラブル等）でリアルタイム収集が可能に詳細を見る :https://resources.ipsos.com/JP-GC-2025-11-10-PatientVoice.html

イプソスは、世界最大規模の世論調査会社であり、90の市場で事業を展開し、18,000人以上の従業員を擁しています。1975年にフランスで設立されたイプソスは、1999年7月1日からユーロネクスト・パリに上場しています。同社はSBF120およびMid-60指数の一部であり、繰延決済サービス（SRD）の対象となっています。

