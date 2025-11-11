¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç ºÇ¿·¥½¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯ ¥¥ß¤Ë¤Ï¤¯¤·¤å¡ª¡×¡¢Àè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡ª¡ÚNHK¤³¤É¤â¥Ñー¥¯¡Û
Prime Video¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡ÖNHK¤³¤É¤â¥Ñー¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç ºÇ¿·¥½¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯ ¥¥ß¤Ë¤Ï¤¯¤·¤å¡ª¡×¤¬Àè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£ 2023Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿DVD¤ÎÆâÍÆ¤ò¡¢ÇÛ¿®¤Ç¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç ºÇ¿·¥½¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯ ¥¥ß¤Ë¤Ï¤¯¤·¤å¡ª¡×(41Ê¬)
¢¢½Ð±é
²ÖÅÄ¤æ¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡¢¤Ê¤¬¤¿ ¤Þ¤ä¡¢Ê¡Èø À¿¡¢½©¸µ°É·î¡¢¤±¤±¤Á¤ã¤Þ
¢¢ºîÉÊÆâÍÆ
¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×·î¤Î¤¦¤¿¥Ù¥¹¥È±ÇÁü½¸¡ª
¡Ö¤¦¤é¤é¡×¡Ö¤¯¤À¤â¤Î¤¿¤í¤¦¡×¡¢¤±¤±¤Á¤ã¤Þ¤¬²Î¤¦¡Ö¤·¤ì¤Ð¥È¥â¥À¥Á ～¤·¤ê¤¿¥¬¥¨¥ë¤Î¤±¤±¤Á¤ã¤Þ～¡×¤Ë¡ÖÃÏµå¤Î²Î¡×¡Ö¥¥ß¤Ë¤Ï¤¯¤·¤å¡ª¡×¤Þ¤Ç¡¢1Ç¯Ê¬¤Î·î¤Î¤¦¤¿¤ò´Þ¤à¿Íµ¤¶ÊÁ´16¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£
¢¢¼ýÏ¿¶Ê
¡¦Êâ¤±¤Ð¤Û¤é¤Í²Î¤Ã¤Æ¤ë
¡¦¤¦¤é¤é
¡¦¤ª¤Ã¤¤Ê¤Á¤Ã¤Á¤ã¤ÊÊª¸ì
¡¦¥Ü¥í¥Ü¥í¥í¥±¥Ã¥È
¡¦ÃÏµå¤Î²Î
¡¦¤Î¤ê¤Þ¤¥Ú¥é¥Ñ¥ê¤ª¤ó¤É
¡¦ÀÖµ´¤ÈÀÄµ´¤Î¥¿¥ó¥´
¡¦¤¿¤³¤ä¤¤Ê¤ó¤Ü¥Þ¥ó¥Ü
¡¦¤·¤ì¤Ð¥È¥â¥À¥Á ～¤·¤ê¤¿¥¬¥¨¥ë¤Î¤±¤±¤Á¤ã¤Þ～
¡¦¤³¤Î¤æ¤Ó¤È¤Þ¤ì
¡¦¤Õ¤¦¤»¤ó¤Ï¥×¥ó
¡¦¤¦¤ó¡¢¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡¦¥Û¡¦¥ì¥Ã¡ª
¡¦¿¹¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¡¦¤¯¤À¤â¤Î¤¿¤í¤¦
¡¦¥¥ß¤Ë¤Ï¤¯¤·¤å¡ª
¡þPrime Video¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡ÖNHK¤³¤É¤â¥Ñー¥¯¡×¥Úー¥¸
https://www.amazon.co.jp/channels/nhkkodomopark
NHK¤Î¤³¤É¤â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä2,400ËÜ°Ê¾å¤¬¸«ÊüÂê¡ª
·î³Û397±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¿·µ¬¤´ÅÐÏ¿¤Î¾ì¹ç¡¢14Æü´ÖÌµÎÁ¡ª
¢¨Amazon²ñ°÷¤Î¤ßÅÐÏ¿¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£Blu-ray¡¦DVD¤â¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ÚBlu-ray/DVD¡Û¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×ºÇ¿·¥½¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯ ¥¥ß¤Ë¤Ï¤¯¤·¤å¡ª
¡ãBlu-rayÈÇ ¹ØÆþ¥Úー¥¸¡ähttps://www.nhk-ep.com/products/detail/h53666A3
¡ãDVDÈÇ ¹ØÆþ¥Úー¥¸¡ähttps://www.nhk-ep.com/products/detail/h53667A3
¡Ø¤Õ¤æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¥â¥êー¥Î¤È¤¢¤½¤Ü¤¦～¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ª·»¤µ¤ó¡¦¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤Ê¤É¹ë²ÚÆÃÅµ±ÇÁü¤âÉ¬¸«¡£
¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡¦DVD¤Î¤¿¤á¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¡ª