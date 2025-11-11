【無料オンラインセミナー／12月3日(水)20：30開催】“人脈が資産になる時代”の営業戦略！交流会マーケティングで成果を生む方法を解説

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）は、ビジネスの拡大に繋がる様々な取り組みを実施している。今回、代表の井上が自らスピーカーを務め、2025年12月3日(水)20:30より、コミュニティマーケティングにおける「交流会活用」をテーマとしたオンラインセミナーを開催すると発表した。なお、本セミナーは大変好評を博し、アーカイブ配信が決定。

当日参加が難しい方も、後日視聴が可能となる。

2025年12月3日(水)20:30～交流会営業を極めよ！コミュニティマーケティングで成功する顧客獲得術

【12月3日(水)20:30-21:00】交流会営業を極めよ！コミュニティマーケティングで成功する顧客獲得術 / 井上裕介(KOBUSHI MARKETING代表)

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4667447/view

下半期スタートに差をつける「交流会×顧問」新戦略セミナー

2025年下半期、営業成果を左右するのは「広告費」や「人員」ではなく、“誰とつながるか”です。近年、コストパフォーマンスの高い顧客獲得手段として注目されているのが「交流会マーケティング」。しかし、名刺交換後に忘れられる“8割の関係”に悩む経営者も少なくありません。そこで、KOBUSHI MARKETING代表 井上裕介が提案するのは、交流会と伴走型顧問を統合した新サービス。月間数百人と出会える活発なコミュニティと、ビジネス成長を共にデザインする顧問機能を掛け合わせ、名刺交換を“成約”に変える仕組みを構築します。下半期の営業戦略を一歩リードしたい経営者・営業責任者に必見の30分です。名刺交換が“終わり”ではなく“始まり”になる、新しい顧客獲得の形を体感してください。

開催詳細

日時

2025年12月3日(水)20:30～21:00

参加費

無料

形式

オンライン

参加対象

・マーケティング担当者

・マーケター志望者

・エンジニア

・事業責任者

・経営者

・新規事業担当者

・転職志望者

お申し込み方法

Peatixから参加チケットをお申し込みください。

https://peatix.com/event/4667447/view

スピーカーのご紹介

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

岡山県出身。千葉大学教育学部在学中、学生時代に音楽レーベル兼アーティストマネジメント会社を起業。COOとして年間売上1.2億円規模に成長させる。その後、青山学院大学専門職大学院MBA取得。2015年-2018年まで、デジタルマーケティング、メディア、システム開発企業に勤務後、フリーランスとしてデジタルマーケティング新規事業を中心としたコンサルティング&デリバリー、フリーランスやベンダーのアカウントマネジメント、オリジナルブランドKOBUSHI BEERを中心とした、イベント、コミュニティ事業を展開。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

【KOBUSHI MARKETING合同会社】

https://kobushi.marketing/

【KOBUSHI BEER】

https://kobushi.beer/

【イベント・セミナー・交流会】

https://kobushi-beer.peatix.com/

【KOBUSHI MARKETINGの顧客事例】

https://kobushi.marketing/category/interview/

【KOBUSHI BEER 通販サイト】

https://kobushibeer.stores.jp/