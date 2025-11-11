¡ÚMOS¡Û¡âME¥á¥ó¥Ðー¤¬ÌëÃæ¤Ë¤ªÆù¥á¥Ë¥åー¤ò¿©¤Ù¿Ô¤¯¤¹¡ª¡¡¡È¥Î¥¤¥ßー¤Îº£Ìë¤Ï¤â¤°¤â¤°Æù¥â¥¹¡É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥â¥¹¥Ðー¥¬ー¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥¹¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼ ±ÉÊå¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡âME¡Ê¥Î¥Ã¥È¥¤¥³ー¥ë¥ßー¡¢ÄÌ¾Î¡§¥Î¥¤¥ßー¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ö¥Î¥¤¥ßー¤Îº£Ìë¤Ï¤â¤°¤â¤°Æù¥â¥¹¡×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¡âME¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¡ÈÆù¥â¥¹¡É¥Èー¥¯¤ä¿©¥ì¥Ý¥Ð¥È¥ë¤Ê¤É¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿Æ°²è¤ò¥â¥¹¥Ðー¥¬ー¸ø¼°YouTube¤ª¤è¤Ó¸ø¼°X¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡ÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»²²Ã¼Ô¸ÂÄê¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤Î¤ªÎéÆ°²è¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡âME¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ÖÆù¥â¥¹¿©¥ì¥Ý¥Ð¥È¥ë¡×Æ°²è¤òÇÛ¿®
11·î11Æü¡Ê²Ð¡ËÇÛ¿®Í½Äê
¤ªÆù¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡âME¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ç¤ªÆù¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¡£¿©¥ì¥ÝÂÐ·è¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬¡Ö¡Ø¥â¥¹¤Î¡Ù¹õÌÓÏÂµí¤Î¥À¥Ö¥ë¥Áー¥º¥Ðー¥¬ー¡×¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥â¥¹¥Ðー¥¬ー¡×¡Ö¿·¤È¤Ó¤¤ê¥Áー¥º ～ËÌ³¤Æ»¥Áー¥º～¡×¤Î¿©¥ì¥Ý¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÆù¥â¥¹¥Èー¥¯¡×¥·¥êー¥º¡ÊÁ´3ÊÔ¡Ë
¥á¥ó¥Ðー¤¬3¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ½Ð±é¤·¡¢ÂÐ¾Ý¥Ðー¥¬ー¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¤¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ°²è¤Ï¥â¥¹¥Ðー¥¬ー¸ø¼°YouTube¤ª¤è¤Ó¸ø¼°X¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ¹õÌÓÏÂµí¥À¥Ö¥ë¥Áー¥ºÊÔ
11·î12Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®Í½Äê
½Ð±é¡§Íî¹ç´õÍèÎ¤¡¢³ªÂôË¨»Ò¡¢¿ûÇÈÈþÎè¡¢ÎëÌÚÆ·Èþ
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¡ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤éÃ¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡©¡É¥Èー¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þ¥È¥ê¥×¥ë¥â¥¹¥Ðー¥¬ーÊÔ
12·î4Æü¡ÊÌÚ¡ËÇÛ¿®Í½Äê
½Ð±é¡§ÈøÌÚÇÈºÚ¡¢ÀîÃæ»ÒÆà·î¿´¡¢Ã«ºêÁáÌí¡¢±ÊÅÄ»í±ûÎ¤
¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Î¥Ðー¥¬ー¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡©¡É¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¡þ¿·¤È¤Ó¤¤ê¥Áー¥ºÊÔ
12·î27Æü¡ÊÅÚ¡ËÇÛ¿®Í½Äê
½Ð±é¡§²Ï¸ý²Æ²»¡¢Ý¯°æ¤â¤â¡¢ÉÚÅÄºÚ¡¹É÷¡¢ËÜÅÄ¼îÍ³µ
ÄêÈÖ¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¡Èº£Ç¯Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¡É¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¥Èー¥¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡âME¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò180Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
³Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Ê²¼É½¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤´¹ØÆþ¤Î¥ì¡¡¥·ー¥È²èÁü¤ò¥â¥¹¸ø¼°X¤ÎDM¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢³Æ´ü´Ö60Ì¾ÍÍ¤º¤Ä¡Ê¤ª1¿Í¤Ë¤Ä¤1¸Ä¡Ë¡¢·×180Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡âME¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤Î¤ªÎéÆ°²è¤òÁ´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥·ー¥È²èÁü¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤ªÎéÆ°²è¤òDM¤Ë¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤Ï¡¢³Æ¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー4¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¿Í¤ÎÆ°²è¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/75449/table/517_1_3da83a354c2f0727d4253751b0d4ca36.jpg?v=202511111027 ]
¡ãÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Ê5¼ïÎà¡Ë¡ä
¡Ø¥â¥¹¤Î¡Ù¹õÌÓÏÂµí¤Î¥À¥Ö¥ë¥Áー¥º¥Ðー¥¬ー¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥â¥¹¥Ðー¥¬ー¢¨¡¢
¥È¥ê¥×¥ë¥â¥¹¥Áー¥º¥Ðー¥¬ー¢¨¡¢¿·¤È¤Ó¤¤ê¥Áー¥º ～ËÌ³¤Æ»¥Áー¥º～¡¢
¥À¥Ö¥ë¿·¤È¤Ó¤¤ê¥Áー¥º ～ËÌ³¤Æ»¥Áー¥º～
¢¨15»þÈÎÇä³«»Ï¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ã´ë²è³µÍ×¡ä
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§¥Î¥¤¥ßー¤Îº£Ìë¤Ï¤â¤°¤â¤°Æù¥â¥¹
¢£½Ð±é¼Ô¡§½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡âME¡Ê¥Î¥Ã¥È¥¤¥³ー¥ë¥ßー¡¡ÄÌ¾Î¡§¥Î¥¤¥ßー¡Ë
¢£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.mos.jp/oc/nikumos2025cp/
¢£ÇÛ¿®Àè¡§¥â¥¹¥Ðー¥¬ー¸ø¼°YouTube¡¢¥â¥¹¥Ðー¥¬ー¸ø¼°X
¢£´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£±þÊçÊýË¡¡§¥â¥¹¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤¿¸å¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥ì¥·ー¥È²èÁü¤ò¥â¥¹¸ø¼°X¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÊDM¡Ë¤ËÁ÷¿®
¢£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¡Ø¥â¥¹¤Î¡Ù¹õÌÓÏÂµí¤Î¥À¥Ö¥ë¥Áー¥º¥Ðー¥¬ー¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥â¥¹¥Ðー¥¬ー¢¨¡¢
¥È¥ê¥×¥ë¥â¥¹¥Áー¥º¥Ðー¥¬ー¢¨¡¢¿·¤È¤Ó¤¤ê¥Áー¥º ～ËÌ³¤Æ»¥Áー¥º～¡¢
¥À¥Ö¥ë¿·¤È¤Ó¤¤ê¥Áー¥º ～ËÌ³¤Æ»¥Áー¥º～
¢¨15»þÈÎÇä³«»Ï¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£ÆÃÅµ¡§£±. ÃêÁª¤Ç¹ç·×180Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¥³¥é¥Ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¥â¥¹¸ø¼°X¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÊDM¡Ë¤Ë¤Æ¡¢³Æ´ü´Ö½ªÎ»¤«¤é¤ª¤è¤½1½µ´Ö¸å¤ËÄÌÃÎ¤·¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸å¤Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÈ¯Á÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£². ±þÊç¼Ô¤Ë¤ÏDM¤Ë¤Æ¡âME¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤Î¤ªÎéÆ°²è¤òÁ´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ã¤´»²¹Í¡ä ¡¡
¡ü¥â¥¹¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¥µ¥¤¥È https://www.mos.co.jp/company/
¡ü¥â¥¹¥°¥ëー¥×¤Î´Ä¶¡¦¼Ò²ñ³èÆ°¡Ö¥â¥¹¤Î¿¹¡× https://www.mos.jp/mori/¡¡
¡ü¥â¥¹¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖLife with MOS¡× https://ec.mos.jp/