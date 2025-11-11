【TORRAS】充電速度3倍×冷却効率200%アップ　Qi2 25W対応の“冷やす充電器”「Ostand PolarCircle Qi2 25W」ワイヤレス充電器を11月発売

楽創天成株式会社

楽創天成株式会社 (代表取締役：孔 燕、西貝 武｜住所：東京都新宿区)の展開するブランド「TORRAS（トラス）」は、『be here now ―今、ここにいる』の理念のもと、お客様の「今」をもっと豊かに、もっと便利にするということを目指し、スマホアクセサリーをはじめとする小型家電製品を開発・販売しております。

この度、冷却ファン付きワイヤレス充電器「Ostand PolarCircle」シリーズの新モデルとして、充電速度と冷却性能を大幅に強化した「Ostand PolarCircle Qi2 25W」を2025年11月より発売し、公式サイトおよび主要オンラインストア（Amazon・楽天市場）にて販売を開始しました。

「Ostand PolarCircle Qi2 25W」は、TEC（ペルティエ素子）プレートと冷却ファンを組み合わせた独自の冷却機構「PolarCircle」を搭載したMagSafe対応のワイヤレス充電器です。従来モデルに比べ充電速度は約３倍、冷却効率は約200%向上しました。本体ランプの3秒長押しで冷却機能を無効化する「完全静音モード」も搭載。iPhone シリーズをはじめとする幅広い端末に対応しています。

●商品特徴

１.従来より約3倍の速さで充電！

新世代Qi2 25Wで充電ストレス解消

従来のQi2（最大15W）から進化した最新のQi2 25W規格に対応。マグネット式ワイヤレス充電により、高速かつ安定性とスピードを両立。

iPhone 17 Proはわずか30分で約60％まで充電が可能で、従来のワイヤレス充電器と比較すると充電効率は約３倍にアップしました。

２.冷却効率約200％向上！

発熱を抑え、バッテリー寿命を保護

TORRAS独自の「PolarCircle」冷却システムが進化。従来品と比べて冷却効率が200％向上。充電開始から10秒で端末温度を約10℃低下させることができます。長時間使用でも発熱を防ぎ、スマートフォンのバッテリーも守ります。必要に応じて、冷却機能を完全停止できる「完全静音モード」も搭載。

３.360°回転背面スタンド付き

置くだけで充電＆動画視聴も快適

背面には360°回転スタンドを搭載し、縦横・角度を自由自在に調整可能。動画視聴・オンライン会議にも最適です。

ワイヤレス充電機能と強力な磁力吸着により、“置くだけ”で充電可能。スムーズで快適に充電することができます。

●製品仕様

●取り扱い店舗

・Amazon：https://amzn.to/4p4yC2W

・楽天：https://bit.ly/3JEcT2L

【当社製品の安全性について】

TORRASの充電器は、国際的な安全・品質基準を満たす各国の認証を取得しております。

※2025年8月1日以降に製造された製品には、3C認証済みであることを示す表記を追加しております。

●TORRASとは

『be here now ―今、ここにいる』の理念のもと、お客様の「今」をもっと豊かに、もっと便利にするということを目指し、スマホアクセサリーをはじめとする小型家電製品を展開。

取り扱い製品：スマートフォンケース、モバイルバッテリー、充電器、ガラスフィルム、その他スマホアクセサリー、小型家電製品など

公式サイト：https://torras.co.jp/

X（旧Twitter）公式アカウント：https://twitter.com/TORRAS_JP

Xライフスタイルアカウント：https://twitter.com/TORRAS_life

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/torras_japan/

【公式オンラインストア ブランドページ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/torras

・楽天：https://www.rakuten.co.jp/torras/

●企業概要

企業名 ：楽創天成株式会社

代表者名 ：代表取締役 孔 燕、西貝 武

設立 ：2021年5月10日

資本金 ：500万円

所在地 ：東京都新宿区高田馬場三丁目１４番２号佐成屋ビル３階

事業内容 ：自社ブランド「TORRAS」の日本国内における企画、マーケティング、販売および輸入出など

グループ会社：藍禾科技グループ（100%親会社）

E-mail ：torras-koushiki@torras-global.com

●グループ概要

藍禾科技グループは2008年に中国広東省深圳市で創業。スマホアクセサリーをはじめ、電気製品や自動車用品などを開発・販売。「TORRAS」や「RANVOO」などの自社ブランドを世界148ヶ国・地域以上で展開。2025年までに6,000を超える商品で特許を取得しており、世界三大デザイン賞の一つ「レッド・ドット・デザイン賞」をはじめ、数多くの国際的なデザイン賞を受賞。

所在地 ：中国広東省深圳市龍華区民治大道展滔科技大厦