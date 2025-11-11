こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【神奈川工科大学】スマートハウス研究センターが国立虎尾科技大学 電機資訊学院との相互協力・連携協定を締結
神奈川工科大学（神奈川県厚木市）スマートハウス研究センターと国立虎尾科技大学（台湾・雲林県）電機資訊学院が、カーボンニュートラルの実現に向けた共同研究の検討を開始しました。IoT国際標準通信規格である「ECHONET Lite」を活用した研究を進めます。
2025年10月30日、神奈川工科大学スマートハウス研究センターは国立虎尾科技大学電機資訊学院と「エネルギーマネジメントシステムに関する共同研究プロジェクト」の推進・支援に関する相互協力・連携協定を締結しました。
また連携協定締結にあたり、スマートハウス研究センターの一色センター長による記念講演も実施されました。当日は約50名の方にご聴講いただき、神奈川工科大学のエネルギーマネジメントシステムへの取り組みなどを紹介しました。
神奈川工科大学スマートハウス研究センターは2012年に設立され、IoTの国際標準通信規格である「ECHONET Lite（ISO/IEC14543-4-3）」の研究と普及活動を推進してまいりました。
この「ECHONET Lite（ISO/IEC14543-4-3）」は、日本のスマートハウスのひとつであるZEH（ネット・ゼロ・エネルギーハウス）（※1）に標準実装されており、ZEHの普及は日本の住宅分野におけるカーボンニュートラル実現のための重要な政策の一つです。ECHONET Liteの規格策定団体である一般社団法人エコーネットコンソーシアム（※2）とは、ECHONET Liteの普及活動や国際的な標準化の推進（※3）に関する取り組みにおいて連携しています。
台湾では2021年4月にカーボンニュートラル実現を宣言しており、エネルギー分野は近年非常に注力している研究開発分野です。
今回、相互協力・連携を締結した国立虎尾科技大学（台湾・雲林県）は、1980年に創立され、AIを活用したスポーツ科学やスマートアグリビジネスなどの取り組みに注力しており、スマートグリッド、エネルギーマネジメントシステムに関する研究開発なども活発に行われています。
今回の連携協定は、2024年10月に同研究テーマで連携協定（※4）を締結した国立中央大学（台湾・桃園市）からの来学（※5）に国立虎尾科技大学電機資訊学院の杜俊育助教授が参加したことが契機となっています。
今後、国立虎尾科技大学電機資訊学院と共に、ECHONET Liteを活用したエネルギーマネジメントシステムの研究に加え、国立虎尾科技大学が注力しているスポーツ科学やスマートアグリビジネスへのECHONET Lite活用なども検討する計画です。
神奈川工科大学では、世界的な課題であるカーボンニュートラル実現に向けて、今後も海外の大学との相互協力・連携を図り、最先端技術の研究開発に邁進してまいります。
