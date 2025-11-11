¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÀÀ±Âç³Ø¡Û³ØÀ¸¤¬»úËëËÝÌõ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿±Ç²è¤ò¾å±Ç―¡ÖÂè20²óÆñÌ±±Ç²èº×¡×¥Ñー¥È¥Êー¥ºÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¤ò12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ
¡¡ÌÀÀ±(¤á¤¤¤»¤¤)Âç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÆüÌî»Ô¡¢³ØÄ¹¡§ÉÚ³ß ¿¡Ë¿ÍÊ¸³ØÉô¹ñºÝ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³Ø²Ê¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÂè20²óÆñÌ±±Ç²èº×¾å±ÇºîÉÊ¡Ø´õË¾¤ÈÉÔ°Â¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ç¡Ù¤ò¾å±Ç¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾å±Ç²ñ¤Ï¡¢¼ø¶È²ÊÌÜ¡Ö±ÇÁüËÝÌõ¡×¤òÍú½¤¤¹¤ë³ØÀ¸¤¬»úËëËÝÌõ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢´ë²è¡¦±¿±Ä¡¦¹Êó¤Þ¤ÇÃ´¤¦³ØÀ¸¼çÂÎ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£2014Ç¯¤«¤éÂ³¤¯ËÜ³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò¡ÈËÝÌõ¡É¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ö¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ø¶È²ÊÌÜ¡Ö±ÇÁüËÝÌõ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÌÀÀ±Âç³Ø¿ÍÊ¸³ØÉô¹ñºÝ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³Ø²Ê¤Î¼ø¶È²ÊÌÜ¡Ö±ÇÁüËÝÌõ¡×¤Ï¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î»úËëÀ©ºî¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤È¼«Ê¬¤ò¤Ä¤Ê¤°¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¤ò³Ø¤Ö¼ÂÁ©·¿¼ø¶È¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë±Ñ¸ì¡¦ÆüËÜ¸ì¤ÎÃÖ¤´¹¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ÇÁü¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð´Ñ¤ë¿Í¤Î¿´¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¡¢¸ÀÍÕ¤òËÂ¤®¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤Ï¼ÂºÝ¤ËºîÉÊ¤ÎËÝÌõ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ä°ÛÊ¸²½¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2014Ç¯¤«¤é¤ÏÆñÌ±±Ç²èº×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³ØÀ¸¤¬»úËë¤òÀ©ºî¤·¤¿±Ç²è¤Î¾å±Ç²ñ¤òËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ³µÍ×
¡ÚÆü»þ¡Û2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡13»þ00Ê¬³«±é～15»þ30Ê¬½ªÎ»Í½Äê¡Ê³«¾ì¡§12»þ30Ê¬¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡ÛÌÀÀ±Âç³Ø ÆüÌî¹» 32¹æ´Û1³¬108¶µ¼¼¡ÊÅìµþÅÔÆüÌî»ÔÄøµ×ÊÝ2-1-1¡Ë¡¡
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡ÛÂ¿Ëà¥â¥Î¥ìー¥ë¡ÖÃæ±ûÂç³Ø¡¦ÌÀÀ±Âç³Ø±Ø¡×Ä¾·ë¡¢µþ²¦Àþ¡ÖÂ¿ËàÆ°Êª¸ø±à±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬
¡ÚÎÁ¶â¡ÛÌµÎÁ¡ÊÍ×»öÁ°¿½¹þ¤ß¡Ë
¡Ú¼çºÅ¡ÛÌÀÀ±Âç³Ø ¿ÍÊ¸³ØÉô ¹ñºÝ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³Ø²Ê
¡Ú¸å±ç¡Û¹ñÏ¢UNHCR¶¨²ñ
¢¨ ¾å±Ç¸å¤Ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿½¹þ¤ß¡Û²¼µ¡¢¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://forms.cloud.microsoft/r/FnBPxpjnnX
¡Ú¿½¹þ¤ß´ü¸Â¡Û2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¨ ¿½¹þ¤ß¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢´ü¸ÂÁ°¤Ë¿½¹þ¤ß¤òÄù¤áÀÚ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾å±ÇºîÉÊ¡§¡Ö´õË¾¤ÈÉÔ°Â¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ç¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡2024Ç¯12·î¡¢¥¢¥µ¥ÉÂçÅýÎÎ¤ÎÂÇÅÝ¤ò·Àµ¡¤ËÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ëÆÈºÛÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¡¢¥·¥ê¥¢¤Ï¿·ÂÎÀ©¤Ø¤Î·ãÆ°¤Î°Ü¹Ô´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¹ñ³°¤ËÆ¨¤ì¤¿¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïµ¢´Ô¤òË¾¤à¼Ô¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¿·À¯¸¢¤ÎÆ°¸þ¤Ë¶²ÉÝ¤òÊú¤¡¢¹ñ³°Ã¦½Ð¤ò·è°Õ¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ï¤³¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÅ¾´¹´ü¤ÎºÇ½é¤Î½Ö´Ö¤òÂª¤¨¡¢¾Íè¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÈÌ¤ÃÎ¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤ËÍÉ¤ì¤ë¥·¥ê¥¢¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡£ÂçÅýÎÎµÜÅÂ¤«¤é°Ì¾¹â¤¤¥µ¥¤¥É¥Ê¥ä·ºÌ³½ê¤Þ¤Ç¡¢µìÂÎÀ©¤Îº¯À×¤È¿·¤¿¤Ê»ØÆ³¼Ô¤ÎÅÐ¾ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ôÏ©¤ËÎ©¤Ä¥·¥ê¥¢¤Î¸½¾õ¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÌÀÀ±³Ø±ñ·Ð±Ä´ë²è¥æ¥Ë¥Ã¥È¹Êó¥Áー¥à
¼êÄÍÎ¶Ç·
½»½ê¡§Äøµ×ÊÝ2-1-1
TEL¡§0425915670
¥áー¥ë¡§koho@gad.meisei-u.ac.jp
