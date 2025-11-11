こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【立教大学】11/13、立教大学池袋キャンパスにて「駐日デンマーク大使と学生による語る会」を開催。― EUとデンマークの政治・経済の将来、EU議長国の役割について語り合います ―
立教大学（東京都豊島区、総長：西原廉太）は11月13日（木）、経済研究所主催の公開講演会「デンマーク大使と語ろう！－EU議長国の役割とは－」を開催します。
デンマークは2025年7月から12月にかけてEU議長国を務め、ウクライナやパレスチナにおける緊迫した政情下での外交に注目を集めています。また高い水準の福祉制度と優れた経済パフォーマンスからイノベーティブな福祉国家としての地位を確立しています。この度、駐日デンマーク王国大使を務めるヤール・フリース＝マスン（Jarl Frijs-Madsen）氏を招いた講演と、講演後に大使と学生による語らいの時間を設けることでEU、そしてデンマークについて理解を深める機会とします。
【 プログラムの概要 】
■名 称：「EUとデンマークの政治・経済の将来
－駐日デンマーク大使の講演および大使を囲んでの立教生との語らい」
■日 時：2025年11月13日（木）18時00分～20時00分
■場 所：立教大学池袋キャンパス11号館3階「A304」教室
171-8501 東京都豊島区西池袋3丁目34-1
■司会・コーディネーター：菅沼隆（立教大学経済学部教授）
■主催等：
立教大学経済研究所（主催）、
同大経済学部、駐日デンマーク王国大使館、明治大学政治経済学部 倉地真太郎研究室（以上、共催）、
日本デンマーク協会（後援）
■その他：逐次通訳あり（日英）
※イベントページはこちら
https://www.rikkyo.ac.jp/events/2025/11/mknpps000003cdr0.html
【 講師プロフィール 】
・2006年：デンマーク外務省貿易投資局長
・2017年：駐オランダ大使
・2021年：駐ノルウェー大使
・2024年8～12月：駐カナダ大使
・2024年12月～：駐日本大使
▼本件に関する問い合わせ先
立教学院企画部広報室
メール：koho@rikkyo.ac.jp
