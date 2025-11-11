SHIFT AI for Biz 2025年11月11日新たに「バイブコーディング」に関する教育コンテンツを提供開始

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」を掲げAIのビジネス活用を学べる利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI（東京都渋谷区、代表取締役 木内翔大、以下当社 ）は、2025年11月11日より、法人向け生成AIリスキリングサービス「SHIFT AI for Biz」の新コースとして、「バイブコーディングコース実践編」の提供を開始します。本コースは、2025年9月に提供開始した入門編で得た“AIに指示して作る”体験を土台に、業務の棚卸し→企画化→ツール実装→運用までを一気通貫で学び、非エンジニアでも自身の業務を確実に効率化できる実用ツールを完成させることを目的としています。

背景・概要

生成AIの普及で、現場主導の業務改善スピードが競争力を左右する時代になりました。一方、改善の“最後の一歩”（実務に耐えるツール化と運用定着）で止まってしまうケースは少なくありません。当社は、自然な言葉（Vibe）でAIに意図を伝えながら成果物を形にする“バイブコーディング”により、現場担当者自らが「課題発見→企画→実装」まで完走できる実践力を育成します。実践編では、PDF編集アプリ等の“すぐ使える”題材を通じて、作り切る・回し切るまでを再現性高く習得し、個人生産性を組織の標準へと引き上げます。

本講座の主な特徴

“作る”より先に“見極める”--課題定義から始まるAI活用

どんなツールを作るかよりも先に、「何を解決したいのか」を明確にするところからスタートします。AIとの対話を通じて、自分の日常業務の中から“繰り返し発生している非効率”を洗い出し、改善テーマを定義。単なるツールづくりではなく、「業務改善プロセスを設計する思考」を学びます。

企画→実装を“デモ→実践”の二段構成で体感する

各ステップは必ず、講師によるデモンストレーション→受講者の実践の順で進行。AIとの企画づくりから、たたき台の生成、改良の指示まで、実際に手を動かしながら進めます。視聴だけで終わらず、「どう伝えるとAIが意図を理解するか」「どこでつまずくか」を体感的に学べます。

自分の業務を題材に、“役に立つツール”を完成させる

扱うテーマは受講者自身の実務から選定。例えば、PDFの整理、日報フォーマット作成、チェックリスト自動化など、現場ですぐ使えるものを題材にします。最後には、自分の手で企画し、AIと協働して完成させたツールを持ち帰ることで、「AIと共に仕事を変える」実感を得られます。



想定受講対象者

提供形態

- 生成AIの基礎知識をお持ちで、プログラミング経験はないものの、AIを活用して業務を効率化したいと考えている社会人の方- 社内のDX推進を担当し、非エンジニア社員向けの新しいリスキリング施策を検討されている方- 新入社員研修などで、これからの時代に必須となる「AI活用能力」を実践的に学ばせたいと考えている教育担当者の方

当社のeラーニングプラットフォーム上でオンライン受講が可能です。

受講者は自分のペースで学習を進められ、知識を効率的に習得できます。

お申込み方法

生成AI活用推進のための無料相談会を開催しております。

ご予約はこちら :https://meetings.hubspot.com/kiida/shiftai-sales

その他ご不明点がございましたら、下記メールアドレスにお問い合わせください。

info@shift-ai.co.jp

【バイブコーディングとは】

バイブコーディングとは、専門的なプログラミング言語の代わりに、日常的な言葉や雰囲気（Vibe）でAIに意図を伝え、アプリケーションを開発する手法です。プログラミング未経験者でも、AIとの対話を通じてアイデアを形にし、業務効率化ツールなどを自作することを目的としています。この手法では、人間が「監督」として大まかな指示を出し、AIが「超優秀な制作チーム」として実装を担うという役割分担で開発が進められます。

主な特徴

自然言語による対話的な企画

曖昧なテーマからでも、AIとの壁打ちを通じて具体的な内容や要件を固めます。

AIによる雛形の自動生成

対話で整理された要件に基づき、AIがアプリケーションの雛形を自動で生成します。

トライ＆エラーによる段階的な改善

生成された雛形に一つずつ指示を加え、対話形式で理想の形に近づけていきます。





【SHIFT AI for Bizとは】

本サービスは、AI活用の法人向けリスキリング支援プラットフォームです。生成AIを活用し、業務の改善や新規事業開発などを行いたい全ての企業様に向け、これまでの支援経験を活かしつつ、企業のAI活用を促進し、DX推進を強力に支援します。

【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というビジョンのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※のコミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は1万6,000人を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / Youtubeチャンネル運営 / スクール運営

URL：https://shift-ai.co.jp/

※利用者数No.1

GMOリサーチ&AI株式会社調べ

■調査項目/調査時点（2025年2月）における累計登録者数

■調査対象/企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする





【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大(きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

フォロワー数 13.9万人 (2025年11月現在)

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

URL：https://x.com/shota7180



