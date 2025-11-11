環境ニーズに対応したリモートVPNルーター「ZC1000IIR」を販売開始

サクサ株式会社

サクサは、中堅・中小企業のテレワークを簡単に構築できるリモートVPNルーター「ZC1000II」の筐体※に、再生プラスチック材を採用した後継モデル「ZC1000IIR」を2025年12月上旬より発売予定です。

「サクサエコ商品」認定の環境配慮モデル

「ZC1000IIR」は、当社が独自に定めた環境配慮基準を満たした「サクサエコ商品」に認定されています。

サクサエコ商品について

https://www.saxa.co.jp/about/responsibility/eco_products.html

サクサの取り組み ～持続可能な社会のために～

サクサグループでは、持続可能な社会に貢献するため、バリューチェーン全体での環境負荷軽減を見据えた「製品環境アセスメント」を実施し、社会課題と企業責任の両立に取り組んでいます。

2024-2026中期経営計画「共に創る未来」では、環境配慮プラスチック使用率の拡大の取り組みとして、使用するプラスチック材料の総量に対する再生プラスチックの比率を2026年度までに50％以上とすることを目標としています。

※LEDパーツ部を除く

このニュースリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。予告なしに変更される場合もございますので、あらかじめご了承ください。