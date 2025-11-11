¡ÚRevopoint¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーÆÃÂç¥»ー¥ë¡ª¡Û³×¿·Åª3ÂçÀ½ÉÊ¤¬½¸·ë¡¢ºÇÂç20%OFFÆÃÅµ³«»Ï¡ª
¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¸þ¤±3D¥¹¥¥ã¥Êー¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëRevopoint¤Ï¡¢2025Ç¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¥»ー¥ë¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë3¤Ä¤Î²è´üÅª¤ÊÀ½ÉÊ¥·¥êー¥º¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÆÃÊÌ³ä°ú¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÌµÀþ¥Ö¥ëー¥ìー¥¶ー¹©¶ÈÀºÅÙ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëMetroY¥·¥êー¥º¡¢ÆþÌçºÇ¹âÀ²ÁÈæ¤Ç²°³°¥¹¥¥ã¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ëINSPIRE 2¡¢¥Þー¥«ー¡¦¥¹¥×¥ìーÉÔÍ×¤ÇÂçÊªÂÎ¤Î¹âÂ®¥¹¥¥ã¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ê¸÷³Ø¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥¥ã¥ÊーTrackit¤ÎÁ´¥·¥êー¥º¡£
¥¹¥¿ーÀ½ÉÊ¾ÜºÙ¾Ò²ð
MetroY ¥·¥êー¥º ― ÌµÀþ¥Ö¥ëー¥ìー¥¶ー¹©¶ÈÀºÅÙ¤Î¿·´ð½à
À½Â¤¸½¾ì¤Ç¡Ö°Å¤¤É½ÌÌ¤ä¸÷ÂôÌÌ¤ÎÂ¬Äê¤¬º¤Æñ¡×¡ÖÊ£»¨¤Ê·Á¾õ¤Î»à³Ñ¤¬Â¬¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©MetroY¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÌµÀþ¥Ö¥ëー¥ìー¥¶ーµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¹©¶ÈÀºÌ©Â¬ÄêÀìÍÑ¥¹¥¥ã¥Êー¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë5¤Ä¤Î¥âー¥É¤òÅëºÜ¤·¡¢¹©¶È¸¡ºº¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ë´°Á´ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
³×Ì¿Åª¤ÊÆÃÄ¹¡§
- Ä¶¹âÀºÅÙÂ¬Äê¡§ ¶È³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î0.02mm¥ì¥Ù¥ëÀµ³ÎÅÙ
- ¹âÂ®½èÍý¡§ MetroY Pro¤ÏºÇÂç170Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È/ÉÃ¤ò½èÍý¡¢5¼ïÎà¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥âー¥É¤ÇÍÑÅÓÊÌºÇÅ¬²½
- Wi-Fi 6ÂÐ±þ¡§ ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤Çºî¶ÈÈÏ°ÏÌµÀ©¸Â
- ¥¹¥×¥ìー¥Õ¥êーµ»½Ñ¡§ ¸÷ÂôÌÌ¡¦°Å¿§ÌÌ¤Ç¤âÁ°½èÍýÉÔÍ×¤ÇÄ¾ÀÜ¥¹¥¥ã¥ó²ÄÇ½
- 34ËÜ¥¯¥í¥¹¥é¥¤¥ó¥Ö¥ëー¥ìー¥¶ー¡§ ½¾ÍèÀßÈ÷Èæ¡¢¸úÎ¨¸þ¾å¤ò¼Â¸½
- ¿¼·ê¥·¥ó¥°¥ë¥é¥¤¥ó¥âー¥É¡§ Ê£»¨¤ÊÆâÉô¹½Â¤¤âÀµ³Î¤Ë¥¥ã¥×¥Á¥ã
- 3¤Ä¤Î¥ìー¥¶ー¥âー¥É¤Ë¤è¤ë´°Á´É½ÌÌ¥«¥Ðー30¥¯¥í¥¹¥é¥¤¥ó
⚡ MetroY¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë·èÄêÅªÍýÍ³
¡¦ ¶â·¿¤ÎÈùºÙ¤ÊËàÌ×¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÁá´ü¸¡½Ð
¡¦ ¥ê¥Ðー¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤ÎÀ£Ë¡ÀºÅÙÊÝ¾Ú
¡¦ ÉÊ¼Á¸¡ºº¤Ç¤Î¾ÜºÙ¤ÈÀ£Ë¡ÀºÅÙ¤ÎÎ¾Î©
¡¦ Â¬Äê¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¿®ÍêÀ³ÎÊÝ
INSPIRE 2 ― ¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ºÇÍ¥½¨¤Î²°³°ÂÐ±þ¥¹¥¥ã¥Êー
INSPIRE 2¤Ï¡¢ÆþÌç¥æー¥¶ー¤ÎºÇ¹â¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¿¿¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¼«Í³¥¹¥¥ã¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¤Î¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç²°³°¥¹¥¥ã¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿³×¿·ÅªÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
²è´üÅª¤ÊÆÃÄ¹¡§
- ´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡§ Wi-Fi 6 + USB-C¥Ç¥å¥¢¥ë¥âー¥É¡¢Ä¾ÀÜÁàºîÂÐ±þ
- ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¡§ 11ËÜÀÖ³°Àþ¥ìー¥¶ー + ¹½Â¤¸÷¤ÎÍ»¹ç¤Ç¡¢ÀºÅÙ¡¦¥¹¥¥ã¥óÈÏ°Ï¸þ¾å
- ¶¯¸÷ÂÑÀ¡§ 20,000¥ë¥¯¥¹´Ä¶²¼¤Ç¤â°ÂÄêÆ°ºî¡¢²°³°ºî¶È¤ËºÇÅ¬
- ¸÷³Ø¥ºー¥à¡§ 1.5ÇÜ/2ÇÜ¥ºー¥àµ¡Ç½¤ÇÈùºÙ¥Ç¥£¥Æー¥ë¤â´°àú¥¥ã¥×¥Á¥ã
- Ä¶·ÚÎÌÀß·×¡§ ¤ï¤º¤«190g¤ÇÄ¹»þ´Öºî¶È¤âÈè¤ìÃÎ¤é¤º
🔹INSPIRE 2¤Î¼ÂÍÑ¥·ー¥ó
¿ÍÂÎ¡¦´éÌÌ¥¹¥¥ã¥ó¡§ ¥Þー¥«ー¥ì¥¹¤Ç¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¥¥ã¥×¥Á¥ã
¶µ°é¡¦¸¦µæ¡§ ¶µºàºîÀ®¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó»Ù±ç
¸Ä¿ÍÁÏºî¡§ ¥¢ー¥È¡¢¥Û¥Óー¡¢DIY¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
Trackit ― ¸÷³Ø¥È¥é¥¥ó¥°¼°3D¥¹¥¥ã¥ó¤Î¶È³¦É¸½à¤òºÆÄêµÁ
¡¡¡¡¡¡―ÌÌÅÝ¤Ê½àÈ÷ºî¶È¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é¡¢¿¿¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¸úÎ¨¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦
Trackit¤Ï¡¢¥Þー¥«ー¡¦¥¹¥×¥ìー´°Á´ÉÔÍ×¤Î¸÷³Ø¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¡£Âçµ¬ÌÏ¥¹¥¥ã¥ó¥ïー¥¯¤Ë³×Ì¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£Æ±ÅùÀÇ½À½ÉÊÃæºÇ°Â²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥¥ã¥óÉÊ¼Á¤Ë°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥×¥íµéÆÃÄ¹¡§
- ¸÷³Ø¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¡§ ¥Ç¥å¥¢¥ë¥«¥á¥é¥Ùー¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à°ÌÃÖ·è¤á
- ¹ÈÏ°ÏÂÐ±þ¡§ 10mm～6¥áー¥È¥ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥µ¥¤¥º¤ËÂÐ±þ
- ¥êー¥×¥Õ¥í¥Ã¥°¥¹¥¥ã¥ó¡§ ¥Ùー¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó½ÀÆð°ÜÆ°¤ÇÂç·¿¥ïー¥¯¥Ôー¥¹´°Á´¥¥ã¥×¥Á¥ã
- Á´¼«Æ°¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡§ ¿ÍÅª¥ß¥¹ÇÓ½ü¤Î¼«Æ°¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÄ´À°
- ¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¡§ ¹âÂÑµ×À¡¦Ä¹´ü°ÂÄêÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë·ÚÎÌ¥Õ¥ìー¥à
💡 Trackit¤Î³Ë¿´ÅªÍ¥°ÌÀ
- »þ´ÖÍ¥°ÌÀ¡§½àÈ÷»þ´Ö¤ò»þ´ÖÃ±°Ì¤«¤éÊ¬Ã±°Ì¤ØÃ»½Ì
- ¥³¥¹¥ÈÍ¥°ÌÀ¡§¾ÃÌ×ÉÊÉÔÍ×¡¢¤ä¤êÄ¾¤·ÉÔÍ×¡¢Æ±¥¯¥é¥¹ºÇ°Â
- ÉÊ¼ÁÍ¥°ÌÀ¡§¼«Æ°²½¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤ë¿ÍÅª¥ß¥¹¤ÎÇÓ½ü
- ÀïÎ¬ÅªÍ¥°ÌÀ¡§¼¡À¤Âå¥¹¥¥ã¥óµ»½Ñ¤ÎÀè¹Ô½¬ÆÀ
Trackit¤Ï¹©¶ÈµéÀìÌçµ¡´ï¤È¤·¤Æ¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï½¼¼Â¤·¤¿¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¸«ÀÑ¤ê¼èÆÀ¡¢ÆÃÊÌÂçÉý³ä°ú¹ØÆþ¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥±¥¢¤Î¿ï»þ¥Õ¥©¥íー¡¢ÀÁµá½ñÈ¯¹Ô¤Þ¤Ç¡¢°Â¿´¤Î°ì´Ó¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª¼é¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Revopoint¤Ï¡¢ÆÈ¼«Àß·×¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í/¥Ê¥Î¸÷³Ø¥Á¥Ã¥×¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÈAIµ»½Ñ¤ò¿âÄ¾Åý¹ç¡£»º¶ÈÍÑ3D¥¹¥¥ã¥ó¤«¤é¥í¥Ü¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¥É¥íー¥ó±ÇÁü½èÍý¤Þ¤Ç¡¢Â¿»º¶È¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ³«È¯¡¦¥Á¥Ã¥×À¸»º¡¦À½ÉÊÀ½Â¤¤ò°ì´Ó´ÉÍý¤¹¤ë¿âÄ¾Åý¹ç¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ôー¥É¡¦ÉÊ¼Á¡¦³×¿·À¤òÁ´¹©Äø¤ÇÊÝ¾Ú¡£²¤½£¡¦ÆîËÌ¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¢¥¸¥¢¤Ê¤ÉÀ¤³¦150°Ê¾å¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×À½ÉÊ¤¬¼¡¤ÎÎÎ°è¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
3DÀß·× | »º¶È¸¡ºº | 3D¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥° | ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È | ÁÏÂ¤·Ý½Ñ | Ê¸²½ºâÊÝ¸î