地方のデジタル人材育成を推進。新潟から全国へ展開

SES事業の立ち上げを通じ、企業にエンジニア組織を創出する株式会社enginepot(本社：大阪府、代表取締役：古野良太、以下enginepot)と「Update Local」をミッションに掲げる株式会社DERTA(本社：新潟県新潟市、代表取締役CEO：坂井俊、以下DERTA)は、2025年11月11日付でジョイントベンチャー(以下、本JV)「株式会社GIN(ジン)」を設立したことをお知らせします。

本JVは、地方企業におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)推進とデジタル人材育成を支援し、“地域から企業をアップデートする”ことをめざします。

地方でデジタル化を進めたい企業に向け、単なる研修提供にとどまらず、“人を育て、事業を伸ばす”総合的な伴走支援を行う点が特徴です。

■設立の背景

両社はともに、「人と地域の可能性をアップデートする」というビジョンを共有しています。

enginepotの「関わる全ての人の道をひらく」という思想と、DERTAのミッション“Update Local”の思想が重なり、本JV設立に至りました。

enginepotは、全国で1,000名以上の未経験デジタル人材を輩出してきた実績をもとに、地方の中小企業や地域人材にも広く教育支援を展開してきました。加えて、IT導入や業務改善の伴走を通じて、地域のデジタル化と企業の経営課題解決の両立を支援しています。



一方、新潟を拠点とするDERTAは、これまで多様な企業や教育機関、自治体と連携し、共創プロジェクトを展開。「デザイン」「デジタル」「共創コミュニティ」の力を活かし、地域の企業や行政が抱える課題解決を支援してきました。これに加え、採用支援サービス「Groov Hub」(https://hub.groov.social/)を通じて新潟企業と若年層の接点を創出し、若年層に学びや発見の機会を提供しながら企業の採用課題解決に取り組み、新潟に根ざした確かな価値を次の時代に繋げるための事業を展開してきました。



今回のJV設立により、「関わる人に、自分らしい挑戦ができる「居場所」を創る。」ことをビジョンに掲げ、enginepotのデジタル人材育成ノウハウとDERTAの新潟におけるネットワークを掛け合わせ、地方DX推進を一層加速させます

⬛︎新会社の概要

■社名の由来

本JVの名称「株式会社GIN(ジン)」は、新潟(NIIGATA)の「N」「I」「G」を抜き出して名付けられました。同時に、「glisten＝きらめく」「gleaning＝知識や経験を少しずつ吸収する」という意味を重ね、地域と人の成長を象徴しています。さらに、「共通の目的を持つ集団」を意味する「陣」、そして思いやりや慈しみの心を表す「仁(じん)」の想いも込められています。

新潟から生まれる“輝きと学びの陣”として、人と地域をアップデートしていくことをめざします。

■発起人コメント

株式会社enginepot 代表取締役 古野良太株式会社enginepot 代表取締役 古野良太

DERTAさんと出会い、私たちが全国で展開してきたIT人材育成の力を、地域に伴走する形で発揮できると感じました。 共に“アップデートローカル”を実現していくことで、「関わるすべての道を開く」ことを新潟の現場に届けていきたいと思います。



株式会社DERTA 代表取締役 坂井俊

地方から変革を起こすには、デジタルの力だけでなく、それを活かす人材が不可欠です。

enginepotさんとともに、地域企業が自ら変わっていける仕組みを新潟からつくっていきます



【株式会社enginepotの概要】

名称：株式会社enginepot(エンジンポット)

住所：大阪府大阪市淀川区田川北1丁目9－17 2階

代表取締役：古野 良太

設立日：2020年8月20日

事業内容：SES事業立ち上げの支援、SES特化型M&A仲介

URL：https://enginepot.com/

【株式会社DERTAの概要】

名称：株式会社DERTA(デルタ)

住所：新潟県新潟市中央区本町通７番町1098‐1 WorkWith本町 3F

代表取締役：坂井 俊

設立日：2022年1月

事業内容：コミュニティデザイン事業、デザインソリューション事業、人材事業

URL：https://derta.co.jp/