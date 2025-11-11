スミフク社とバイオ炭に関する連携開始

株式会社Jizoku

株式会社Jizokuは、炭化機メーカーであるスミフク社と、バイオ炭クレジットの創出に向けた協業を進めるため、MOU（基本合意書）および相互代理店契約を締結いたしました。

本連携により、スミフク社が製造する炭化機の普及と、当社が展開するカーボンクレジット生成・流通の仕組みを掛け合わせることで、持続可能なバイオ炭利用の拡大とカーボンニュートラル社会の実現に貢献してまいります。

スミフク社について

スミフク社は中小規模の炭化機を製造する炭化機メーカーとして、地域社会における循環型の資源活用を支えてきました。

今後の展望

今後、両社は以下の取り組みを進めていく予定です。

バイオ炭の製造からカーボンクレジット化までの一気通貫の仕組みづくり国内外における炭化機の普及促進カーボンクレジットを活用した持続可能な農林業・地域社会づくり

Jizoku Inc.は、持続可能な未来の実現に向けて、産業界や地域とのパートナーシップをさらに強化してまいります。

Jizoku会社概要

社名：株式会社Jizoku

設立：2024年6月

代表者：代表取締役 片岡 慶一郎

所在地：〒186-8601 東京都国立市中2-1 国立大学一橋大学構内 株式会社Jizoku 事業内容：一次産業におけるカーボンクレジットの創出支援事業

ウェブサイト： https://jizoku-inc.com

メールアドレス：info@jizoku-inc.com

https://jizoku-inc.com/ja/news_20251111/