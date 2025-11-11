【“焼肉屋”なのに！？】“まぐろ”も食べ放題！焼肉も、海の幸も堪能できる「海鮮フェア」を開催！
株式会社トマトアンドアソシエイツ（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：笹村 啓介）が運営する焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」では、2025年11月13日（木）よりまぐろやカニ、イカなどの海鮮メニューを楽しめる「海鮮フェア」を開催いたします。また、人気のロッテのお菓子を使ったコラボデザートも販売いたします。
「海鮮フェア」開催！
＜販売期間＞
2025年11月13日（木）～ 2026年3月11日（水）
※予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
＜販売店舗＞
じゅうじゅうカルビ全店
＜食べ放題対象コース＞
ご利用コースによって、ご注文いただけるメニューが異なります。
詳細は以下をご覧ください。
海鮮フェアメニュー詳細
（単品価格・各税込440円）※写真は特製赤ダレ
炙り焼きまぐろ【特製旨ダレ・特製赤ダレ】
焼肉屋ならではの、まぐろを焼いて楽しむ焼肉スタイル。香ばしく焼き上げることで、まぐろの新たな美味しさを発見できます。
【対象コース】大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース、学割スペシャルコース
（単品価格・税込440円）
まぐろユッケ
ピリッと旨辛いタレで味付けしたまぐろに、卵黄をのせた贅沢ユッケ。とろけるまぐろの旨みと、まろやかな卵のコクが絶妙にマッチ！お酒のお供にもピッタリ。
【対象コース】じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース
（単品価格・税込550円）
まぐろユッケ丼
ホカホカごはんにユッケと卵黄をのせた至福の一杯。香ばしい韓国海苔がほどよく絡み、まぐろの旨みを引き立てます。
【対象コース】じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース
（単品価格・税込550円）
石焼かねふく明太子＆だし巻き玉子ビビンバ
かねふくの辛子明太子とだし巻き玉子を合わせた、新感覚の石焼ビビンパ。熱々の石鍋で混ぜて味わう一品です。
【対象コース】大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース、学割スペシャルコース
（単品価格・税込440円）
かねふく明太子クリームパスタ
まろやかなソースに、かねふくの辛子明太子がアクセント。奥深い味わいとまろやかな余韻を楽しめる、人気の王道クリームパスタです。
【対象コース】大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース、学割スペシャルコース
（単品価格・税込330円）
かねふく明太子＆韓国海苔のりおにぎり
かねふくの辛子明太子と韓国海苔を合わせた、風味豊かなおにぎり。焼肉のお供や、〆にもぴったりな一品です。
【対象コース】大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース、学割スペシャルコース
キャベツとカニ風味サラダのコールスロー
かにの旨みを活かした、マヨネーズ仕立てのコールスロー。まろやかな味わいで焼肉の前菜にもぴったり。
【対象コース】大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース、学割スペシャルコース
（単品価格・税込330円）
“国産”紅ずわいがに入りカニクリームコロッケ
揚げたてなので外はサクッと中はとろ～り、かにの旨みがぎゅっと詰まったコロッケ。濃厚でクリーミーな味わいをお楽しみください。
【対象コース】大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース、学割スペシャルコース
（単品価格・税込330円）
いかリング
サクッと軽い衣に包まれた、やわらかいイカの旨みが自慢。ついついつまんでしまう、焼肉の合間にもおすすめな逸品料理。
【対象コース】大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース、学割スペシャルコース
（単品価格・税込330円）
ホタテのレモンバター醤油焼き
バターの香りとレモンの酸味がホタテの甘みを引き立てる一品。ホイルごと網で焼いてお召し上がりください。
【対象コース】大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース、学割スペシャルコース
（単品価格・税込550円）
あさりたっぷりチゲラーメン
あさりの旨みがたっぷり詰まった、ピリ辛スープがクセになる！〆にもぴったりな、あったかチゲラーメンです。
【対象コース】大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース、学割スペシャルコース
ロッテコラボメニュー
（単品価格・税込220円）
コアラのマーチdeバニラアイス
ひんやりバニラアイスに、可愛いコアラのマーチをトッピング。食後にうれしい、遊び心のあるスイーツです。
【対象コース】大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース、学割スペシャルコース
（単品価格・税込165円）
トッポで？！焼きマシュマロ
香ばしく焼いたマシュマロを、トッポと一緒にパクリ。とろける甘さがクセになる、見た目も楽しい一品。
【対象コース】大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース、学割スペシャルコース
（単品価格・税込330円）
プレミアムガーナショコラアイス
濃厚なチョコのコクと、なめらかな口どけが魅力。ガーナチョコならではの深い味わいをお楽しみください。
【対象コース】じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース
（単品価格・税込330円）
ミニ雪見だいふく
やわらかいおもちに包まれた冷たいバニラアイス。もちもち食感がたまらない、定番人気のデザートです。
【対象コース】じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース
焼肉食べ放題 「じゅうじゅうカルビ」
じゅうじゅうカルビは、お値打ち価格で質の良いお肉を提供する焼肉バイキングのお店です。タッチパネルでご注文いただき、スタッフがお料理をお持ちするシステムです。これからもじゅうじゅうカルビは、美味しいお食事を安心してお召し上がりいただける環境とともに、地域の皆さまにとって「お値打ち感」のある商品を提供してまいります。
公式サイト：https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/
公式アプリ ：https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/lp/app/
公式X：https://x.com/JyujyuOfficial
公式Instagram：https://www.instagram.com/jyu_jyu_karubi_official/
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@jyu_jyu_karubi_official
公式YouTube：https://www.youtube.com/@jyujyukarubi_official
株式会社トマトアンドアソシエイツ
・会社概要
商号：株式会社トマトアンドアソシエイツ
代表者：代表取締役社長 笹村 啓介
所在地：〒651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1丁目2番地3F
創業：1973年(昭和48年)3月
業務内容：すかいらーくグループのトマトアンドアソシエイツは、焼肉バイキングおよび関西圏を中心としたファミリーレストランの直営およびFC事業の展開を行なっております。
URL： https://www.tomato-a.co.jp/
・本件に関するお問い合わせ
「トマトアンドアソシエイツ」お客様お問い合わせ窓口
入力フォームからのお問い合わせ： https://www.tomato-a.co.jp/contact/index.html
お電話によるお問い合わせ： フリーダイヤル0120-777-327※平日 9時～12時及び13時～17時（土日祝日は除く）