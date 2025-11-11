太平洋を一望する絶景露天風呂雄大な伊豆の自然「赤沢温泉郷」敷地内にアートホテル「RED 28」開業

株式会社カトープレジャーグループ

カトープレジャーグループ（東京本社/東京都港区・代表取締役社長 兼 グループCEO/加藤宏明）は、赤沢温泉郷敷地内に併設する、アートホテル「RED 28」（静岡県伊東市）に関しまして、本日2025年11月11日（火）の15時より、 2025年12月24日（水）宿泊分からの予約受付開始をお知らせいたします。

https://www.izuakazawa.jp/red28

カジュアルなライフスタイルをデザインする

雄大な伊豆の自然に囲まれた「赤沢温泉郷内」に、新たな宿泊施設「RED 28」が誕生します。研修所として使われていた建物を再構築し、かつての学び舎の記憶を残しつつも、遊びや旅など様々な滞在の目的に応じた、今の時代に寄り添う滞在空間として開業します。全28室の客室は、木の質感とニュートラルなトーンで整え、ゆったりと寛げる落ち着いた空間としました。また、館内には、卓球やビリヤードを楽しめるラウンジのほか、やわらかな素材に囲まれた積み木ラウンジなど、滞在中にくつろぎとコミュニケーションを生む共用空間もご用意しています。さらに、徒歩5分の赤沢日帰り温泉館では、雄大な伊豆の自然を望みながら温泉を満喫いただけます。懐かしさと新しい刺激が交差する時間を通して、自分らしい滞在をお愉しみいただけます。

【ROOM】28室の遊び心のある客室。自分たちらしく、自由に過ごす

ツイン、ダブル、デラックス(2名様用)を計28室ご用意。客室は4つのテーマで異なるデザインを展開しています。

宿泊価格：

<素泊まり>赤沢日帰り温泉館付き

ツイン（2名） ：11,000円～

ダブル（2名） ：13,200円～

デラックス（2名）：16,500円～

【LOUGE】仲間との語らいを楽しむ空間

館内には、思い思いの時間を過ごせる2つのラウンジをご用意。「積み木ラウンジ」では、くつろいでお過ごしいただけるソファスペースで、マンガを読んだり、寝転んだりと、自由なひとときをお愉しみいただけます。また「ゲームラウンジ」には、卓球やビリヤード、カードゲームなど、多彩な“遊び”の仕掛けをご用意しております。

【MEETING ROOM】研修や会議にも最適

館内には、研修やミーティングに最適な会議スペースも完備。スクリーンやプロジェクターなどの設備を完備し、チームでの合宿や勉強会など、目的に合わせて柔軟にご利用いただけます。

「RED 28」から徒歩約5分、絶景露天風呂の赤沢日帰り温泉館

「RED28」から徒歩約5分、海と緑に包まれた絶好のロケーションに位置する「赤沢日帰り温泉館」。空と海と湯舟が一体に見える大露天風呂では、開放感あふれる眺望を楽しみながら、日常を忘れて心身をゆるめる時間を過ごせます。また、タイ古式マッサージ、お食事処なども充実しており、贅沢なひとときをお愉しみいただけます。

▼施設概要

施設名称：RED 28（レッドトゥエンティ―エイト）

所 在 地：〒413-0233 静岡県伊東市赤沢字浮山167-11

公式HP ： https://www.izuakazawa.jp/red28

赤沢温泉郷

25万平方メートル を超える敷地内に、 「赤沢温泉ホテル」をはじめ、海と空を一望できる露天風呂を備えた

「赤沢日帰り温泉館」、伊豆半島の海洋深層水を活用した「赤沢スパ」、グループでお楽しみいただけるボウリング場「赤沢ボウル」など、多彩な施設が点在する大型複合リゾートです。海や緑に囲まれた豊かな自然とともに、地域の魅力を存分にご堪能いただけます。

▲赤沢日帰り温泉館▲赤沢温泉ホテル▲赤沢ボウル

公式HP ：https://www.izuakazawa.jp/

代表番号：0557-53-4890

Instagram:https://www.instagram.com/izuakazawaonsenkyo?igsh=aThiNzc4eDJxY3l5