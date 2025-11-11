2025年9月期 通期決算のお知らせ

株式会社ニーズウェル

金融向けの業務系システム開発やソリューション・AIに強みを持つ独立系SIerのニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元）は、本日2025年9月期 通期決算を発表しました。

【決算ハイライト】決算ハイライト

着実な事業成長で、売上100億円到達

プライム市場上場維持基準（流通株式時価総額100億円以上） 達成

- 売上高 10,032百万円（前期比105.1％）- 営業利益 1,155百万円（前期比97.5％）- 経常利益 1,169百万円（前期比96.8％）

【主な要因等】

- AI、マイグレーション、ITアウトソーシングが拡大、売上高は前期比105.1%- ソリューションビジネス（AIソリューション、Concur連携ソリューション）が好調前期比132.7％- 株主優待の影響を除いた場合の営業利益・経常利益は、前期比約110％と増益の水準- 自治体・文教向け案件増加- 提携企業2社との資本業務提携を円満解消し、業務提携へ移行 株式売却により流通株式比率を改善売上高・経常利益年度別・四半期別推移

詳細はこちらからご覧ください。

- 2025年9月期通期決算短信：https://ssl4.eir-parts.net/doc/3992/tdnet/2713380/00.pdf- 2025年9月期通期決算説明資料：https://ssl4.eir-parts.net/doc/3992/ir_material_for_fiscal_ym/190749/00.pdf

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL：https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

ir-contact@needswell.com