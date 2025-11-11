¥À¥Ã¥Õ¥£ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º20¼þÇ¯µÇ°¡¡¥À¥Ã¥Õ¥£ー¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë20¼þÇ¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º20¼þÇ¯¡§¥«¥é¥Õ¥ë¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¤ò³«ºÅÃæ¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー¡ÊR¡Ë¤Ç¤Ï¥À¥Ã¥Õ¥£ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£ー¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤ò12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥¯¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò½Å¤Í¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥À¥Ã¥Õ¥£ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉü¹ïÈÎÇä¤Î¥À¥Ã¥Õ¥£ー¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸¡Ê3¼ïÎà¡Ë¡Û
¥À¥Ã¥Õ¥£ー¤¬½é¤á¤ÆÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿2005Ç¯¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸¤È¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÅêÉ¼¤ÇÉü¹ï¤¬·è¤Þ¤ë¡Ö¥¢¥ó¥³ー¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿2¼ïÎà¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥ó¥³ー¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢2024Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥À¥Ã¥Õ¥£ー¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸19¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é¡¢4·î2Æü(¿å)～4·î16Æü(¿å)¤Î´ü´Ö¤ÇÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡Ö¥¢¥ó¥³ー¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÅêÉ¼¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¡Û
¡ÖDuffy Christmas¡Ê2010Ç¯¡Ë¡×¤ä¡ÖDuffy Brings Love¡Ê2013Ç¯¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥³¥¹¥Á¥åー¥à4¼ïÎà¤È¥Ýー¥¸ー¥×¥é¥Ã¥·ー¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óBOX¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£4¼ïÎà¤Î¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤Ç¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò¥À¥Ã¥Õ¥£ー¤È°ì½ï¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é1Ç¯Ãæ¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Ë¾þ¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Ñー¥¯¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢²áµî¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥¢ー¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Âæ»æ¤Ë¤Ï¥À¥Ã¥Õ¥£ー¤ÎÉô²°¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¢ー¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú20Ç¯Ê¬¤Î¥À¥Ã¥Õ¥£ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¡Û
²áµî¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥À¥Ã¥Õ¥£ー¤Î¥¢ー¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿BOXÆþ¤ê¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È¤ä¡¢¥È¥é¥ó¥¯·¿¤Î¥±ー¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¤¤ó¤Á¤ã¤¯¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿ËÜ·¿¤Î¥±ー¥¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£ー¥Ç¥Ó¥åー¡Ê2005Ç¯¡Ë¡×¤ä¡Ö¥ß¥Ã¥ー¤È¥À¥Ã¥Õ¥£ー¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥ô¥©¥ä¥Ã¥¸¡Ê2012Ç¯¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢²áµî¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»×¤¤ÊÖ¤»¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ê5¼ïÎà¡Ë¤È20¼þÇ¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë°¦¤é¤·¤¤¥À¥Ã¥Õ¥£ー¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤âÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤ÊÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Û
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óBOX¡¢¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È¡§Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È¡ÊR¡Ë¡¦¥¢¥×¥ê
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥°¥Ã¥º¡§¥Þ¥¯¥À¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ç¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¥¹¥È¥¢
¢¨Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È¡¦¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ï¡¢ÅöÆü¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ーÆþ±àºÑ¤ß¥Ñー¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇäÊýË¡¤ä¾ÜºÙ¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/duffy/special/duffy20/goods06/
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤êÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥°¥Ã¥º¤ÎÆâÍÆ¤äÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºß¸Ë¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÊÀÚ¤ì¤äÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢´ü´Ö½ªÎ»¸å¤âÈÎÇä¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡¡¡ÊC¡ËDisney