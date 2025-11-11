大成温調株式会社

大成温調株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員：水谷 憲一、以下、大成温調）は、2026年4月１日付で賃金引き上げを実施し、あわせて初任給の改定を行うことを決定しました。

本件は、中期経営計画「LIVZON DREAM 2030 1st half!」に掲げる「就労環境改善による従業員満足度の向上」を目指した取り組みであり、建築設備業界全体が抱える人手不足の課題に対し、積極的に対応する姿勢を示すものです。

これまでも、継続的に人事制度および給与水準の見直しを行っております。昨今の急激な物価上昇を踏まえ、従業員が安心して働ける環境を整え、将来の担い手を確保するため、今般の引き上げを行うこととなりました。

大成温調は、今後も人的資本への投資・還元を行い、一人ひとりが成長できる環境を提供してまいります。

【初任給の改定内容】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98021/table/39_1_fd2dc3a94326742b8f912b14830a5b1a.jpg?v=202511110857 ]

代表者：水谷 憲一

所在地：東京都品川区大井一丁目49番10号

概 要：大成温調は、空気調和、給排水衛生、電気設備工事および建築一式工事の設計・施工管理を手がける専門設備工事会社です。これからの時代も社会に選ばれ続ける「総合たてものサービス企業」へと飛躍していきます。

URL： https://www.taisei-oncho.co.jp