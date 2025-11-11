¡Ú12·î5Æü(¶â)¡Û¡Ö¤â¤¦Excel¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¡× ÂçÎÓÁÈ¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿·úÀß¶È¸þ¤±AI¥¯¥é¥¦¥É¹©Äø´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖPROCOLLA¡×¾Ò²ð¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒArent¤Ï¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢ÂçÎÓÁÈ¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È³«È¯¤µ¤ì¤¿·úÀß¶È¸þ¤±AI¥¯¥é¥¦¥É¹©Äø´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖPROCOLLA¡Ê¥×¥í¥³¥é¡Ë¡×¾Ò²ð¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¹©Äø¾ðÊó¤Î¥¯¥é¥¦¥É´ÉÍý¤ÈAI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²½¤¬¡¢·úÀß¸½¾ì¤Î¹©Äø´ÉÍý¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ³×¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼çÍ×µ¡Ç½¤ÎÁàºî¾Ò²ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡¦Â°¿Í²½¤Î²ò¾Ã¡¦¥Áー¥àÏ¢·È¤Î¶¯²½¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー³µÍ×- ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¤â¤¦Excel¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¡× ÂçÎÓÁÈ´Æ½¤¶¨ÎÏ³«È¯¤Î·úÀß¶È¸þ¤± AI¥¯¥é¥¦¥É¹©Äø´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¡ÖPROCOLLA¡×¾Ò²ð¥»¥ß¥Êー
- ³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë11:00-11:45
- ¿½¹þÄùÀÚ¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë9:00
- ¼õ¹ÖÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
- ³«ºÅÊý¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¤ß
- ¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒArent
¥¢¥¸¥§¥ó¥À
¢£Âè1Éô¡Ê11:00-11:30¡Ë
ÂçÎÓÁÈ´Æ½¤¤Î·úÀß¶È¸þ¤± AI¥¯¥é¥¦¥É¹©Äø´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖPROCOLLA¡×¥×¥í¥À¥¯¥È¾Ò²ð
- ¥×¥í¥À¥¯¥È³µÍ×
- µ¡Ç½¾Ò²ð¡ÊAI¤Ë¤è¤ë¹©ÄøÉ½¼«Æ°À¸À®µ¡Ç½¡¢¥ê¥½ー¥¹ÅÐÏ¿¡¦»³ÀÑ¤ß¡¿»³Êø¤·µ¡Ç½Â¾¡Ë
- ¥æー¥¹¥±ー¥¹¤´¾Ò²ð
¢£Âè2Éô¡Ê11:30-11:45¡Ë
¼Áµ¿±þÅú
¢¨¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á- ·úÀß¸½¾ì¤Î¹©Äø´ÉÍý¡¦¿ÊÄ½´ÉÍý¤ò¸úÎ¨²½¤·¤¿¤¤Êý
- AI¤ä¥¯¥é¥¦¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿DX¿ä¿Ê¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë·úÀß¶È¡¦ÀßÈ÷¶È¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ
- Â°¿Í²½¤·¤¿¹©ÄøÉ½¤ÎºîÀ®¡¦¹¹¿·ºî¶È¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
- Ê£¿ôÉôÌç¡¦¶¨ÎÏ²ñ¼Ò´Ö¤Ç¤Î¾ðÊó¶¦Í¤äÏ¢·È¤ò²þÁ±¤·¤¿¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
- ¹©Äø´ÉÍý¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤Þ¤¿¤Ï´ûÂ¸¥Äー¥ë¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
- ÂçÎÓÁÈ¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê·úÀßDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³èÍÑ»öÎã¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¤´¾Ò²ðÍ½Äê¤Îµ¡Ç½- Ê£¿ô¥á¥ó¥Ðー¤ÇÆ±»þÊÔ½¸¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ±±ÜÍ÷¡¦ÊÔ½¸µ¡Ç½¡×
- ºî¶ÈÉé²Ù¤Î²Ä»ë²½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥ê¥½ー¥¹ÅÐÏ¿¡¦»³ÀÑ¤ß¡¿»³Êø¤·µ¡Ç½¡×
- ¿ÞÌÌ¤ä¸«ÀÑ¾ðÊó¤«¤é¼«Æ°¤Ç¹©ÄøÉ½¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡ÖAI¤Ë¤è¤ë¹©ÄøÉ½¼«Æ°À¸À®µ¡Ç½¡×
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
³ô¼°²ñ¼ÒArent
¥×¥í¥À¥¯¥È±Ä¶ÈÉô¡¢DX±Ä¶ÈÉô¡¢±Ä¶È¿ä¿ÊÉô¡¢PlantStream¥«¥ó¥Ñ¥Ëー±Ä¶È¥Áー¥à ·óÌ³
ÀîËÌ ¼ÂÊæ
¿·Â´¤Ç¥×¥é¥ó¥È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢ÅÀ·²¡¦3D¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿Àß·×¶ÈÌ³¤Î¾ÊÎÏ²½¤ä¿ÊÄ½´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸½¾ìÅ¸³«¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¡¢Âç¼êIT´ë¶È¤Î±Ä¶È¡¢·úÀßSaaS¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤Î±Ä¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤ò·Ð¤ÆArent¤ØÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥×¥é¥ó¥È¡¢¥¼¥Í¥³¥ó¡¢¥µ¥Ö¥³¥ó¶È³¦¤òÌä¤ï¤º¡¢Éý¹¤¯±Ä¶È³èÆ°¤Ëî²¿ÊÃæ¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß
°Ê²¼¤è¤ê¡¢¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¤Î³ÎÇ§¤È¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¸åÆüZoom¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®Æ°²è»ëÄ°ÊýË¡¤ò¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß :
https://procolla.com/seminar/02
PROCOLLA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂçÎÓÁÈ¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿AI¥¯¥é¥¦¥É¹©Äø´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖPROCOLLA¡×¤Ï¡¢¹©Äø´ÉÍý¤ò¼´¤Ë¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ÈÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¥Çー¥¿³èÍÑÂ¥¿Ê¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¹©Äø´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ³Æþ¤·¤Æ¤â¡ÖÊ£»¨¤Ç»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢Excel±¿ÍÑ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤ä¡¢²áµî¤Î¹©Äø¼ÂÀÓ¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤º¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖPROCOLLA¡×¤Ï¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Ã¯¤â¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¥Çー¥¿¤ò³è¤«¤»¤ë¹©Äø´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
²ò·è¤Ç¤¤ë²ÝÂê¡¢¼ç¤Êµ¡Ç½¤Ï°Ê²¼¤ÎÀ½ÉÊ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
PROCOLLA¤ÎÀ½ÉÊ¥µ¥¤¥È :
https://procolla.com/
¢¨ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Þ¤¿¤ÏÅÐÃÅ¼Ô¤ÎÆ±¶ÈÂ¾¼Ò¡¦¶¥¹ç´ë¶È¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÊý¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ ¤´»ëÄ°¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼ÒArent¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö°ÅÌÛÃÎ¤òÌ±¼ç²½¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢·úÀß¶È³¦¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤È¶¦¤Ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡ÖDX»ö¶È¡×¤È¡¢¼«¼ÒSaaS¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥À¥¯¥È»ö¶È¡×¤ÎÆó¼´¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BIM¤òÃ¯¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤Ë°·¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿Revit¸þ¤±¥×¥é¥°¥¤¥ó·²¡ÖLightning BIM¡×¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶áÇ¯¤ÏM&A¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖPlantStream(R)¡×¡ÖBUILD°ì´Ó¥·¥êー¥º¡×¡Ö¸½¾ì¥Ê¥Ó¹©Äø¡×¡Ö¿½ÀÁ¤¯¤óf¥·¥êー¥º¡×¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¥°¥ëー¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢·úÀß¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò£Á£ò£å£î£ô
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÉÍ¾¾Ä®2-7-19 KDXÉÍ¾¾Ä®¥Ó¥ë3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡³ûÎÓ¹µ°
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2012Ç¯7·î2Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§8²¯11É´Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§DX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°µÚ¤Ó¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¡¢¼«¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://arent.co.jp/
Ìä¹ç¤»Àè¡¡¡§info@arent3d.com
¡ÚËÜ¥»¥ß¥Êー¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
E-mail¡§info@arent3d.com¡ÊÊ¿Æü 10:00～18:00 ½Ëº×Æü¤ò½ü¤¯¡Ë