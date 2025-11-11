まるで“飲む”焼きいも！ 濃厚な甘さが特長のさつまいも「紅天使」を使用した「焼きいもミルクスムージー」が登場「セブンカフェ スムージー」から11月11日（火）より順次全国で数量限定販売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン-イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、人気の「セブンカフェ スムージー」から、濃厚な甘さが特長の「紅天使」を贅沢に使用した「焼きいもミルクスムージー」を11月11日（火）より全国のセブン‐イレブン店舗で順次、数量限定で発売します。

「紅天使」とは、カルビーかいつかスイートポテト社のブランド芋で、「べにはるか」を特定の貯蔵・熟成方法で生育し濃厚な甘みが特長のさつま芋です。その紅天使を芋のサイズによって温度や時間を調整しながら、スムージー専用に丁寧に焼き上げて急速凍結を行いました。キューブには紅天使の焼き芋ピューレとミルクを組み合わせ、コク深くまろやかなミルクテイストに仕立てました。

秋から冬にかけて人気の食材である焼き芋を、こだわりの素材で仕上げたまるで「飲むスイーツ」。数量限定の今しか味わえないこの季節ならではのスムージーをぜひお楽しみください。

セブンカフェスムージー公式サイト： https://www.sej.co.jp/products/smoothie.html

SNSなどで「幻のスムージー」と話題

「セブンカフェ スムージー」から、秋冬にもご賞味いただける濃厚なスイーツ仕立てのスムージーをご用意しました。「お店で焼いたベーカリー」や「セブンカフェ」など、レジ横のカウンター商品との相性も抜群です。一部エリアで実施したテスト販売では、「幻のスムージー」としてSNSなどで話題となり、ご好評をいただけたことをうけて、より多くのお客様にご賞味いただこうと全国販売を決定しました。

まるで焼き芋を飲んでいるようなとろける食感「焼きいもミルクスムージー」

＜出来あがり後＞

■焼きいもミルクスムージー

価格：389円（税込420.12円）

発売日：11月11日（火）～順次

販売エリア：全国

※数量限定

＜出来あがり前＞

ブランド芋「紅天使」

紅天使は、長年のノウハウによって温度と湿度を調整した貯蔵庫で熟成させ、濃厚な甘さと食感を引き出したカルビーかいつかスイートポテト社のブランド芋です。メディアでも数多く紹介され全国的に知名度の上がっている、今話題のさつまいもをスムージーに仕上げました。

冷凍食材とキューブのピューレに贅沢使用

「セブンカフェ スムージー」は、急速凍結した野菜や果物と、ピューレ状に加工した食材などを凍らせたアイスキューブで構成しています。「焼きいもミルクスムージー」では、急速凍結した焼き芋と焼き芋ピューレの両方に紅天使を贅沢に使用しました。そうすることで、スムージーマシンでの調理後、紅天使の特長を最大限生かした味わいと食感に仕上がります。

急速凍結と個別調理がおいしさの秘密

「セブンカフェ スムージー」は、食材を急速凍結させることで、食材へのダメージを減らし、おいしさとみずみずしさをそのまま閉じ込めました。また、氷ではなくピューレなどを独自技術で凍らせてキューブに加工。冷たさを損なわず、素材の美味しさを楽しめるのが特長です。さらに調理マシンは、混ぜ方を「焼きいもミルクスムージー」専用に調整し、なめらかな中にも紅天使の繊維感や素材感が感じられる絶妙の仕上がりです。

『セブンカフェ スムージー 素材のおいしさ』篇～セブン‐イレブンおいしさ伝え隊6～

https://www.youtube.com/watch?v=KXkpjFWMsF8&list=PL787VUSHS22b4TpfRmAcrmJZ_zCrswIDT&index=30(https://www.youtube.com/watch?v=KXkpjFWMsF8&list=PL787VUSHS22b4TpfRmAcrmJZ_zCrswIDT&index=30)

『セブンカフェ スムージー マシンのヒミツ』篇～セブン‐イレブンおいしさ伝え隊7～

https://www.youtube.com/watch?v=9ZJZNqg-4t0&list=PL787VUSHS22b4TpfRmAcrmJZ_zCrswIDT&index=29(https://www.youtube.com/watch?v=9ZJZNqg-4t0&list=PL787VUSHS22b4TpfRmAcrmJZ_zCrswIDT&index=29)

担当者コメント

秋から冬にかけての季節の味わいである「焼き芋」の中でも、特にその甘さが際立つブランド芋「紅天使」を使用し、焼き芋と相性が抜群のミルクテイストでのお届けします。この圧倒的な品質を、セブン-イレブンの独自技術でスムージーに仕立て、新感覚の“飲むスイーツ”に仕上げました。この時期しか味わえない一品を忙しい日常や、ほっと一息つきたい時など、ご褒美スイーツとしてぜひお楽しみください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。